Fotografia i dansa a Alboraia per a denunciar els efectes de la indústria de la moda en el planeta

La Casa de la Cultura José Peris Aragó acull una exposició sobre els efectes de la indústria de la moda fins al 2 d’octubre.



Alboraia ha acollit dues activitats culturals de la mà de l’ONGD SETEM COMUNITAT VALENCIANA per a denunciar els efectes en les persones i el planeta de la indústria de la moda a escala global. Des del passat 11 de setembre i fins al pròxim 2 d’octubre la Casa de la Cultura José Peris Aragó d’Alboraia acull l’Exposició fotogràfica “Canvia de Sabates”, una mostra del multipremiat fotògraf de Bangladesh, GMB Akash que ens endinsa en les adoberies de cuir de Bangladesh per a mostrar les condicions inhumanes en què treballen les persones d’aquest sector relacionat amb la indústria de la moda.



L’exposició, es va inaugurar divendres passat 18 de setembre, composta per 34 fotografies d’aquest fotògraf documental considerat un dels més influents d’Àsia amb més de 80 premis internacionals i més de 70 publicacions de prestigi internacional. A través de la seua particular mirada, GMB Akash utilitza la fotografia com a llenguatge per a accedir, comunicar i fer que la injustícia i el sofriment siguen sentides.



En aquest cas concret, l’autor posa rostre i dóna veu als i les treballadores de les adoberies de cuir de Bangladesh (en molts dels casos xiquets i xiquetes) que desenvolupen la seua activitat en condicions inhumanes i insalubres vulnerant-se d’una forma continuada els seus drets com a persones.



Per a visualitzar aquesta situació la mostra proposa un recorregut a través dels sentits. Mitjançant diferents instal·lacions, el públic podrà fer olor, veure o sentir algunes de les condicions al fet que es veuen sotmesos i sotmeses els i les treballadores de les adoberies: aigües brutes, llocs de treball xicotets i foscos o l’empremta ecològica que la fabricació d’unes bótes de pell deixa en el planeta.



#outFit: espectacle de dansa a la platja



Després de l’èxit de #Drap, la companyia valenciana MOU DANSA ens proposa un nou espectacle relacionat amb la indústria de la moda, #outFit. Sota la direcció artística de Jessica Martín, Isabel Abril Fernández, Isabela Alfaro, Abel Martí i Sergio Navarro es va posar en escena diumenge passat 20 de setembre aquest nou espectacle de dansa a la Platja de la Patacona.



Segons els creadors de l’obra “OUTFIT és la combinació de peces i accessoris segons la temporada i l’ocasió social. Hi ha outfits d’estiu per a eixir de festa, per a noces, sopars de negocis, d’amor, a la nit a la platja, per al treball, per al meu enterrament, per a… El nostre desig voraç per la roba genera situacions de misèria en altres parts del món. Com podem gestionar aquesta realitat quan l’hem descoberta? Quatre individus, que es van de festa una nit, han de triar molt bé la seua outfit, potser pensen que es juguen la vida en aqueixa elecció.”



Projecte ‘La Moda en Dansa I’



Aquestes activitats formen part del projecte ‘La moda en dansa II’, executat per l’ONGD SETEM Comunitat Valenciana, i amb el suport de la Diputació de València, l’Ajuntament de València i l’Ajuntament d’Alboraia i part formen part de la Campanya Roba Neta.



El projecte pretén sensibilitzar a la població en general de la Comunitat Valenciana sobre la vulneració dels drets humans i laborals que pateixen dones i homes en el sector de la moda a escala global, així com dels impactes que aquesta situació provoca als països enriquits i empobrits econòmicament.



Canvis en la indústria d’aquest sector poden contribuir a aconseguir alguns dels objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. Aquest projecte vol aconseguir aquests canvis augmentant la conscienciació i sensibilització sobre la problemàtica de la deslocalització del sector de la moda en el teixit social, empresarial especialitzat, i educatiu de la Comunitat Valenciana.



SETEM Comunitat Valenciana



SETEM és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), que treballa des de l’any 1993 per a promoure un sistema econòmic i social mundial més just i solidari a través de l’educació i la sensibilització a la societat valenciana mostrant alternatives com el consum responsable i el comerç just.