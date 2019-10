Francesc Gisbert guanya el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre,Ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

Rosa Maria Colom i Canizales triomfen en les categories de juvenil i d’àlbum il·lustrat, respectivament



Ja és públic el nom dels guanyadors dels guardons de literatura juvenil, narrativa infantil i àlbum il·lustrat dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2019. El jurat ha decidit atorgar a Francesc Gisbert el XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre per l’obra 5 x 5; Rosa Maria Colom ha rebut el XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per Coppelius; i, finalment, l’artista Canizales ha obtingut el IV Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes per Monstre Verd.



El jurat del XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre –dotat per Edicions Bromera amb 3.000 €–, format per Alfred Aranda, Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Immaculada Cerdà i Martín Piñol, ha destacat que l’obra «aposta per la novel·la clàssica d’aventures, on l’acció va dosificant-se adequadament per a mantindre l’interés del lector al llarg d’una trama plena de notes d’humor». 5 x 5 narra la història d’un grup de xiquets i xiquetes que hauran de resoldre l’enigma que s’amaga al campament on s’estan. Així, es tracta d’una història amb acció, intriga i misteri en què els protagonistes, molt diferents entre si, descobriran el valor de l’amistat i de la cooperació.



Francesc Gisbert (Alcoi, 1976) és un reconegut autor de narrativa infantil i juvenil, amb més de 50 llibres publicats de tots els gèneres. La seua obra ha rebut distincions com el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi Barcanova, el Premi Josep M. Folch i Torres o el Premi de Literatura Infantil Carmesina de la Safor, entre altres. També ha publicat novel·les per al públic adult, com ara Els lluitadors, Premi Enric Valor de Novel·la, Un món de bojos, Premi Ciutat de Sagunt o, recentment, Una vida per estimar, Premi Ciutat d’Elx. A més a més, col·labora habitualment en premsa, amb articles de divulgació cultural, i és autor de molts materials didàctics per a l’ensenyament de la llengua.



Coppelius, de Rosa Maria Colom, ha sigut l’obra escollida pel jurat del XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil ‒format per Vicent Dasí, Ramon Ferrer, Gonçal López-Pampló, Alícia Martí i Fina Masgrau‒, guardó dotat amb 16.000 € per la Fundació Bancaixa. «Coppelius és una novel·la inusual i sorprenent, que combina un ritme narratiu pausat amb una intriga plena d’homenatges literaris, girs de guió i temes valents, poc habituals en la literatura juvenil». Jan és un xiquet de nou anys que acaba de perdre a sa mare. Tot es torna trist fins que descobreix la seua gran passió: la construcció d’autòmats. Anys després, un misteriós doctor Coppelius reuneix un grup de personatges d’allò més divers perquè entre tots descobrisquen els misteris que amaga aquella extraordinària cita, gràcies a la qual sabrem el destí de Jan.



Rosa Maria Colom (Sóller, Mallorca, 1937) va estudiar Magisteri a la Universitat de les Illes Balears. Com a escriptora, ha rebut nombrosos guardons, com el Premi Guillem Cifre de Colonya amb El mandarí i jo i L’escola secreta de madame Dudú, el Premi Empar de Lanuza amb Ales de papallona, el Premi Ciutat d’Eivissa o el Premi de Narrativa Vila de Benissa, entre altres. A més, ha col·laborat en els reculls Cos i cor d’una vall de poesia i Miscel·lània d’homenatges. A Bromera, ha publicat també La perversa Caputxeta, Creus en els fantasmes?, La veritable història de na Blanca-Blancaneu i Divendres 13.



D’altra banda, el jurat del IV Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna –format per Anna Ballester, Seta Gimeno, Josep Gregori, Diego Gómez i Rosa Mengual– ha decidit atorgar el guardó, dotat amb 6.000 €, a Monstre Verd, de Canizales. Per al jurat, l’obra és «un llibre molt didàctic que reflexiona sobre «les tres R»: Reciclar, Reutilitzar i Reduir». Amb un molt bon ús del color i una paleta cromàtica rica i harmònica, Monstre verd ens explica la història de Sandra, Omar i Ela, tres amics que gaudeixen de la natura fent pícnics i jugant. Tanmateix, després de berenar, sempre s’obliden de recollir les deixalles. Per sort, l’aparició de Monstre Verd els farà adonar-se de la importància de mantindre l’equilibri amb la natura.



Canizales (Cali, Colòmbia, 1972) va estudiar Belles Arts en el seu país natal i animació a Espanya, el seu país de residència des de 1999. La seua trajectòria inclou còmics, llibres infantils, direcció d’art, animació, publicitat i disseny de personatges. Actualment, és professor d’Il·lustració i Disseny Gràfic a l’Escola d’Art i Disseny de Palma de Mallorca. A més a més, ha creat nombrosos àlbums il·lustrats pensats per als més menuts. En 2016 va guanyar el Premi Boolino al Millor Àlbum Il·lustrat per El sombrero de Bruno i el Premi Apila Primera Edició per Guapa.



Cal afegir que, en aquesta ocasió, el jurat del Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna ha decidit nomenar finalista l’obra La cabra Serafina, de Blai Senabre i Anna Font. Es tracta d’un àlbum il·lustrat que actualitza un conte tradicional de la mà del narrador Blai Senabre i de la il·lustradora Anna Font, amb un to i unes il·lustracions modernes, divertides i alhora molt pròximes al món dels menuts.



Tot i que els veredictes es donen a conéixer hui dijous, 31 d’octubre, els guanyadors de les modalitats de juvenil, infantil i àlbum il·lustrat rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix el pròxim 8 de novembre, durant el transcurs de la tradicional gala de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, juntament amb els guardonats de la resta de categories: el XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira ‒el veredicte del qual es va fer públic el passat 25 d’octubre‒, que rebrà Carles Alberola, per Perquè t’estime, que si no…; el XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira –dotat amb 16.000 € per l’Ajuntament–; el XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General –que la Universitat de València patrocina amb 12.000 €–; el XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta –dotat per aquesta entitat amb 8.000 €–, i el XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja –patrocinat per la UNED amb 5.000 €.