Francesc Muñoz Murgui, nou degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València

Connect on Linked in

Francesc Muñoz Murgui, professor del Departament d’Economia Financera i Actuarial, ha sigut elegit nou degà de la Facultat d’Economia de la Universitat de València, en la Junta de Centre, celebrada aquest dimarts 30 de març, per 38 vots a favor i 8 en blanc.

Paco Muñoz (Casinos, 1957) succeeix en el càrrec el professor José Manuel Pastor, que ha estat degà durant els últims sis anys. L’equip deganal, en bona mesura continuador de l’actual, es completa amb José Antonio Álvarez (Qualitat, Acreditacions i Planificació), Salvador Castro (Ordenació Acadèmica), Elvira Cerver (Ocupabilitat i Pràctiques Externes), Pedro Cillero (Economia i Infraestructures), Cristina Crespo (Participació, Voluntariat i Igualtat), Dolores Forés (Estudis de Grau), José Ramón García (secretari), Lola Garzón (Emprenedoria i Relacions amb l’Empresa), Asunción Hernández (Relacions Internacionals), Dolores Montagud (Postgrau, Investigació i Innovació), i l’estudiant Santiago Ausina (Estudiants).

Muñoez Murgui és doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València i Actuari d’Assegurances per la Universitat Complutense de Madrid. Des de la direcció del departament, que ha ocupat de 1987 a 1990 i de 2009 a 2015, sempre ha estat un impulsor dels estudis en Ciències Actuarials i Financeres a València, primer com a llicenciatura de segon cicle i després com a màster oficial, del qual també ha sigut director.

Com a Actuari col·legiat sempre ha procurat fomentar la relació entre l’acadèmia i la societat i l’empresa, a través de l’assessorament d’entitats asseguradores i emetent nombrosos informes. Ha estat vocal de la Junta de Govern de l’Instituto de Actuarios Españoles i ha presidit la seua Comissió d’Universitats, òrgan encarregat de coordinar i supervisar els ensenyaments, en modalitat màster universitari, conduents a l’obtenció del títol professional d’actuari amb reconeixement nacional i europeu.

Des de març de 2015 a l’actualitat ha ocupat el càrrec de vicedegà de Postgrau i Investigació en la Facultat d’Economia de la Universitat de València. Encara en un entorn molt incert i advers, i des del màxim respecte i reconeixement al treball diari que realitzen totes les persones que hi formen part, referma la seua voluntat de contribuir de manera constant a la seua millora amb el compromís d’una gestió responsable, transparent i integradora.