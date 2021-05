Francisca Rivera i Magdalena Zaragozá guanyen els premis del concurs de fotografia de cuina xinesa de Universitat de València

Connect on Linked in

L’Institut Confuci de la Universitat de València (ICUV) i El Corte Inglés (ECI) han lliurat els premis del concurs de fotografia de cuina xinesa que es va celebrar durant el mes d’abril. El jurat del concurs, reunit la passada setmana, després d’una profunda deliberació va assignar a la fotografia de Francisca Rivera el primer premi, una targeta regal de 100 euros; i a Magdalena Zaragozá, el segon, consistent en una altra targeta regal dels grans magatzems per valor de 75 euros.

El jurat ha hagut de seleccionar d’entre mig centenar de fotografies rebudes i ha destacat l’alt valor simbòlic de les imatges. En totes elles, en paraules del director de l’ICUV, Vicente Andreu, “es percep clarament el coneixement de la cultura xinesa que hi ha a València així com les similituds culinàries de les dues societats, que tenen a l’arròs com el seu ingredient gastronòmic fonamental”. Per a Pau Pérez Rico, director regional de Comunicació de ECI, “este concurs és una mostra més de la col·laboració entre ambdues institucions, en un any en què celebrem el cinquanta aniversari de l’obertura d’ECI a València”.

El concurs va consistir a fotografiar un arròs fregit tres delícies, després del visionat d’un vídeo explicatiu a càrrec d’un cuiner xinés. La gastronomia de la Xina, una de les més refinades i antigues, està present en gairebé tots els llocs de l’món encara que els seus mètodes d’elaboració són, en molts casos, desconeguts. Amb el concurs, l’ICUV i ECI han posat en valor l’aportació culinària d’este país a la cultura, la societat i l’economia, amb un dels seus plats més coneguts i famosos. L’ICUV té la consideració d’Institut Confuci “Model” per part de la seu central xinesa, ha rebut diversos premis i mencions, entre els quals cal destacar el 2017 la Distinció al Mèrit Cultural 9 d’Octubre de la Generalitat i el de ser un dels 20 millors Instituts Confuci d’aquell any, d’entre els 550 que hi ha arreu del món actualment.