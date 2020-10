Frustrada en el Port de València la importació il·legal de més de 4.000 fòssils argentins de gran valor paleontològic

Connect on Linked in

Agents de la Policia Nacional i de l’Agència Tributària han frustrat en el Port de València una importació il·legal de fòssils d’un gran valor paleontològic procedents de la regió argentina de Riu Negre. Aquesta actuació ha impedit la importació de més de 4.000 peces fòssils, entre elles cinc ous de dinosaure que tindrien un valor de més de 150.000 euros en el mercat il·lícit. Dues persones han sigut imputades a l’Argentina com a responsables de l’exportació il·legal de restes fòssils del Museu de Riu Negre.

L’operació va donar principi a la fi del passat mes de gener, amb la recepció en el Departament de Duanes i Impostos Especials de l’Agència Tributària d’una denúncia presentada davant la OMA per part de les Autoritats Duaneres Argentines, en la qual se sol·licitava la col·laboració per a la detecció, detenció i reconeixement d’una exportació de béns personals amb destinació al Port de València. Seguidament, a través de les aplicacions i eines informàtiques de les quals disposen els investigadors de Vigilància Duanera, es va poder determinar el contenidor que portava les peces espoliades del Patrimoni Argentí.

Aquest contenidor, descarregat en el Port de València a la fi de febrer, va ser sotmés a una primera inspecció ocular del contingut a peu de vaixell en la qual es va poder determinar la forma d’introducció de la mercaderia en territori nacional. Posteriorment es va ordenar la seua revisió física exhaustiva mitjançant la descàrrega total programada per a primers del mes següent.

En aquesta segona inspecció física, ja sobre la totalitat del contenidor, funcionaris de la Unitat d’Anàlisi de Riscos de la Duana i de la Unitat Operativa de Vigilància Duanera, de València, van poder observar l’existència de diferents restes que fàcilment podien coincidir amb els fòssils espoliats del patrimoni argentí, així com múltiples exemplars d’animals emparats pel Conveni CITES de control del comerç internacional d’espècies protegides. Després de la inspecció, les restes fòssils van ser carregats de nou en el contenidor a l’espera de l’anàlisi per part d’un expert en fòssils i restes paleontològiques. Per part seua, els exemplars CITES, van quedar depositats en els magatzems del Port de València per al seu control per part de les Autoritats CITES competents.

Finalment, es va procedir a realitzar una tercera inspecció física del contenidor en presència de la Directora del Museu de Ciències Naturals de la Ciutat de València i d’un Doctor expert en fòssils de dinosaures. Durant aquesta inspecció, a més d’observar restes disposades per a la venda, es van observar així mateix fòssils d’un altíssim valor, tant pel grau de conservació com per les pròpies característiques del fòssil. A tall d’exemple, es va trobar un queixal de cavall, la qual cosa posava de manifest que aquests van tindre el seu origen a Amèrica i es van estendre des d’allí a la resta del món a través de l’Estret de Bering; o diversos exemplars d’ous de dinosaure amb un grau de conservació molt elevat; o un exemplar complet de dinosaure. Gran part de totes aquestes peces es trobaven ocultes mitjançant la utilització de pedres de diferent grandària, forma i color, per a eludir els controls duaners, perquè totes les peces passaren per restes sense cap valor paleontològic. Només els ous de dinosaure podrien tindre un valor en el mercat negre de més de 150.000 euros.

Aquesta actuació de restitució de béns culturals ha tingut lloc a l’empara del Conveni bilateral de restitució de béns culturals i de la Convenció per a prohibir i impedir la importació, exportació i transferència de propietat de béns culturals, i així mateix, del Conveni Unidroit sobre béns culturals robats o exportats il·legalment.

En l’actualitat, tota la mercaderia transportada en el contenidor des de l’Argentina (fòssils, minerals i espècies CITES), es troba en el Port de València a la disposició de les Autoritats Argentines per a ser repatriada després de l’autorització de l’Autoritat Judicial competent.