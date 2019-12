Fuencisla Francés desborda el Centre del Carme amb una obra que busca l’infinit

Connect on Linked in

El centre de cultura contemporània presenta ‘Punto de fuga’, un recorregut per 50 anys de trajectòria de Fuencisla Francés a través de més de 200 peces i diverses instal·lacions ‘site-specific’

L’artista ha intervingut els murs de la Sala Goerlich amb una instal·lació monumental de 200 metres quadrats composta pel seu ‘collage’ ‘Descomposición de lugar’

‘Punto de fuga’ suposa un retrobament de l’artista amb el Centre del Carme, on es va formar quan aquest era Escola de Belles Arts

Infinits i diminuts papers desborden la Sala Ferreres del Centre del Carme Cultura Contemporània, com infinites són les perspectives i els punts de vista des dels quals apreciar l’obra de Fuencisla Francés que envolta l’espectador. L’exposició ‘Punto de fuga’, que presenta el Centre del Carme, més que una retrospectiva és una posada a punt de més de 200 peces que resumeixen 50 anys de trajectòria artística o, com explica la seua comissària, Pilar Tébar, “d’intensa i extensa creativitat”.

La secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, i el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, acompanyats per l’artista Fuencisla Francés, i la comissària de la mostra, Pilar Tébar, han presentat aquest matí l’exposició, que es podrà veure fins a l’1 de març de 2020.

Es tracta de la major exposició realitzada sobre l’obra de Fuencisla Francés, que s’emmarca dins de la convocatòria ‘Trajectòries’ del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Raquel Tamarit ha explicat que “Fuencisla Francés és del tipus de creadores que engrandeixen l’art. El caràcter inquiet i transgressor de les seues peces sembla més propi d’una artista més jove, no obstant això, la seua obra conserva la frescor d’algú que malgrat fer més de 50 anys en la professió segueix tan activa i tan vivaç com el primer dia”.

La secretària autonòmica hi ha afegit que “el Centre del Carme és un laboratori de creació al servei de la cultura, dels seus artistes i del poble valencià. Estic segura que l’obra de Fuencisla no deixarà indiferent a ningú i constitueix el l’apoteosi a un any d’agitació cultural”.

El director del Centre del Carme ha manifestat que “la convocatòria ‘Trajectòries’ ens permet contribuir a completar el relat de l’art contemporani valencià i en aquesta primera edició especialment en el cas de les dones artistes, donant visibilitat i col·locant en el lloc que es mereix l’obra de tres dones: Teresa Cebrián, Ana Teresa Ortega i Fuencisla Francés, sense les aportacions de les quals no es pot entendre el desenvolupament de l’art contemporani de les últimes dècades, que constitueixen, així mateix, tres clars exponents de l’art valencià més actual”.

Pérez Pont ha destacat que “l’obra de Fuencisla desborda energia. ‘Punto de fuga’ és una lliçó d’art sobre la línia i el moviment en diàleg amb l’espai i l’arquitectura”.

Per part seua, Pilar Tébar ha assenyalat que “Fuencisla Francés és un personatge imprescindible dins de l’art valencià dels últims 50 anys, i per això havia de tindre un buit en el programa ‘Trajectòries’”.

Fuencisla és descendent d’una de les sagues artístiques més importants del territori valencià, que va tindre el seu origen a mitjan segle XIX amb els alcoians Plácido Francés i Emilio Sala Francés.

Aquesta creadora plàstica, doctora en Belles Arts, es va formar en les antigues aules de la facultat valenciana que se situaven, precisament, en l’actual Centre del Carme, per la qual cosa, en certa mesura, aquesta proposta suposa un retorn a un espai conegut i ple de records.

Fuencisla Francés ha assenyalat que “aquesta exposició és un retrobament tant amb el lloc on em vaig formar, un espai molt viscut, com amb les meues antigues obres. Al llarg del meu treball vaig prenent i reprenent idees, com en aquesta mostra, en la qual he desenvolupat noves peces a partir de l’estudi de les anteriors. També hi ha peces com ‘Sobre negro’, en la qual treballe des de 1984”.

La mostra presenta una revisió de la producció d’aquesta artista amb una cuidada selecció de la seua obra, representativa de totes les seues etapes creatives: des de la figuració de les seues primeres obres fins a l’abstracció, tendència que dominarà la major part de la seua producció.

“L’eix central del projecte és la gran ‘site specífic’de la nau central, titulada ‘Punto de fuga’ i realitzada amb centenars de planxes rectangulars de fusta que, unides amb fil de niló, realitzen un interessant joc de grandàries i volums, modifiquen tant la perspectiva com el pla de la sala i doten de moviment la peça”, ha assenyalat Pilar Tébar.

Així, s’efectuarà una primera lectura que parteix de la monumentalitat dels seus treballs actuals, en els quals predominen les instal·lacions i l’obra de gran format, com la intervenció sobre els murs de la Sala Goerlich de més de 200 metres quadrats composta pel seu ‘collage’ ‘Descomposición de lugar’. L’obra finalitza en les seues primeres obres de temàtica figurativa, olis o dibuixos de menys grandària, realitzats en els anys 70.

Posteriorment, es generarà una segona lectura, des dels seus inicis artístics fins a l’abstracció de les obres recents, la qual cosa permetrà al visitant descobrir, amb obres clau de la seua producció, com va fer l’artista aquest important salt a través de la simplificació d’elements.

“Hi havia una necessitat d’abastar l’espai tridimensional. L’encotillament de les formes amb el marc era una limitació molt forta”, ha explicat l’artista, que ha assenyalat que “és fascinant jugar amb l’arquitectura”.

Sens dubte, el protagonista absolut d’aquesta exposició és el paper, que Fuencisla Francés treballa en diferents grandàries, gramatges i textures, i que utilitza tant per a donar forma a les seues escultures com per a realitzar els ‘collages’ de gran part dels seus treballs o, fins i tot, en les seues instal·lacions, que es modifiquen per a adaptar-se a l’espai expositiu de les sales per a oferir, així, una visió nova. És interessant subratllar les composicions sonores realitzades per a les instal·lacions ‘Sobre negro y resonancia’, amb un bordó de veus de Fátima Miranda, i per a l’obra ‘Sobre blanco’, de colors freds, que juga amb la calor que aporta el cant de cigales compost per Pep Llopis.

Fuencisla Francés, nascuda a Segòvia en 1944, encara que establida des de la seua joventut a València, forma part del panorama artístic valencià des de l’últim terç del segle passat.

Cinc dècades de producció artística amb quasi seixanta exposicions individuals, més d’un centenar de participacions en col·lectives i obra en diverses col·leccions artístiques.

“Treballadora meticulosa, en contínua investigació i experimentació, construeix primerament la seua obra en oli sobre paper o llenç per a, després, ‘desconstruir-la’fragmentant l’obra en innombrables trossos de mesures desiguals que torna a usar de nou, i els expandeix sobre diferents suports, en un ‘collage’ que aplica amb minuciositat i netedat a obres de diferents formats. D’aquesta manera , aconsegueix un harmònic joc compositiu que identifica una poètica molt personal i la petjada artística que imprimeix Fuencisla Francés a la seua producció, d’enorme energia creativa i sensibilitat”, ha explicat Pilar Tébar.