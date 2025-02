Fullana, portaveu d’Educació a les Corts, defensa l’ensenyança en valencià a Alzira

L’Ajuntament d’Alzira ha volgut posar en valor el valencià a través d’una roda de premsa en la que han estat presents l’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, Gerard Fullana, portaveu d’Educació a les Corts Valencianes, i diversos representants polítics defensant que volen “un sistema educatiu que fasa a l’alumnat lliure”.

En esta declaració, Gerard Fullana ha afirmat que han presentat un recurs al PSJ i al Tribunal Constitucional perquè consideren que esta consulta és una “falsa llibertat” que comporta que molts “xiquets i xiquetes no puguen matricular-se en l’opció triada”, creant així una “guerra identitària” i “lingüística” de la que els partits de dretes i extrema dreta trauen “rèdit electoral”.

D’altra banda, el diputat ha explicat que és la primera vegada que les famílies matricularan als seus fills sense saber quin serà el programa lingüístic de l’escola, catalogant-ho com un dels elements “d’inconstitucionalitat” de la llei LOE. A més, també ha fet èmfasi en que les línies en castellà van a convertir-se en “guetos de la immigració”.

Per la seua part, l’alcalde d’Alzira, ha destacat que no estan conformes amb la decisió del govern de la Generalitat, classificant esta consulta com un error.

Per últim, Fullana ha afirmat que esta consulta és “una cortina de fum” per desviar l’atenció de les negligències de Mazón pel que fa a la DANA.