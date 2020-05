Fundació BIOPARC i A.O.P.A. celebren el gran acolliment de la desfilada de gossos abandonats el Dia del gos sense raça

Connect on Linked in

Hui se celebra el Dia del gos sense raça, que pretén visibilitzar i posar en valor als denominats gossos mestissos, és a dir, aquells que tenen característiques de diverses races. Just aquest fet és el que destaquen moltes persones compromeses amb el benestar animal i que veuen en aquests cans animals únics que, desgraciadament, en molts casos no són benvolguts i acaben sent víctimes de l’abandó.

Una vegada més cal denunciar que Espanya continua sent el país europeu on més animals s’abandonen. Una realitat que hem de canviar entre tots i que a poc a poc va mobilitzant a una part de la societat que, a l’hora d’incorporar un animal en la seua llar, es decideix per un que prèviament ja ha patit l’abandó. En aquest sentit, en un dia tan assenyalat per als cans, la protectora A.O.P.A. (Adopta Un Gos Abandonat) i la Fundació Bioparc han volgut compartir la satisfacció pel gran acolliment que ha tingut la 16a Desfilada de gossos abandonats que va tindre lloc dimecres passat dia 20. Una edició molt especial per la singularitat que, per primera vegada en aquests anys, no va poder realitzar-se en la plaça exterior de BIOPARC València, en presència de centenars de persones, sinó que va tindre lloc en les instal·lacions de la protectora i va ser retrasmitit a través de les xarxes socials Facebook i Instagram.

Malgrat les extraordinàries circumstàncies motivades per la crisi de la COVID-19, la importància de mantindre aquest esdeveniment solidari va congregar a moltíssimes persones, i gossos mestissos com Elías, el protagonista del cartell, o Espurna, ja han sigut adoptats. Ara es troben un la seua nova llar i comencen una nova vida on entregaran tota la seua lleialtat i amor incondicional. A més, nombroses persones han contactat interessant-se per diferents gossos, amb el satisfactori resultat de diversos acolliments i apadrinaments; També s’han concertat moltes cites per a acudir a la protectora a conéixer a alguns dels cans que van desfilar o a uns altres que s’ajusten millor a les seues característiques familiars. Encara que, com destaquen en A.O.P.A., moltíssimes vegades sorgeix el “amor a primera vista” i la connexió tan especial que aflora entre la persona i el gos fa que es trien mútuament.

Conegudes persones del món de la cultura i l’esport compromeses amb aquestes causes van animar a la participació i cal destacar i agrair a Ágatha Ruíz de la Prada la seua generositat en realitzar una preciosa col·lecció especial de dibuixos per a anunciar la desfilada.