Fundació Novaterra celebra els seus 30 anys aconseguint que 233 persones aconseguisquen ocupació en 2020

Fundació Novaterra va acompanyar en 2020 a 652 persones que van dur a terme un itinerari d’inserció soci laboral, xifra que representa un 23% més que en 2019.

Al llarg dels últims quatre anys, 923 persones que han passat per la Fundació Novaterra han trobat ocupació.

València, 11 de març de 2021. La Fundació Novaterra, entitat valenciana que porta 30 anys treballant per la inserció soci laboral de persones amb dificultats per a trobar una ocupació ha aconseguit que, en un any especialment complicat per a l’economia, 233 persones hagen trobat ocupació, de les 652 persones que prèviament van dur a terme un itinerari d’inserció soci laboral, xifra que representa un 23% més que en 2019. “Ens hem adaptat en un any complicat -perquè dir difícil en el nostre sector és el normal- amb un grau d’incertesa que, hui dia, encara perdura, però on hem pogut continuar ajudant les persones que el necessiten a donar sentit a la seua vida i de pas, recordar la importància que té el que fem des de Fundació Novaterra i també per què ho fem, amb qui ho fem i qui caminen al nostre costat”, ha assenyalat Emili Altur, gerent de la Fundació Novaterra.

De totes aquestes persones que han realitzat el seu itinerari al llarg de 2020 en la Fundació Novaterra, un 65% són dones. I d’elles, el 63,9% (131 dones) s’han convertit en noves treballadores. Del total de les noves contractacions, 205 s’han gestionat a través de la pròpia fundació, mentre que 22 sorgeixen a partir de Fem Llar, un projecte innovador d’habitatge més ocupació duta a terme des de Novaterra Servei d’àpats, i 6 contractacions més des de Dona Emprèn, el programa d’emprenedoria per a dones amb escassos recursos dut a terme al costat de Caixa Popular.

D’aquestes 652 persones que han acudit als serveis de la Fundació Novaterra, 315 procedeixen de Novaterra València (de les quals 105 van trobar ocupació), 261 corresponen a Novaterra Alcoi (de les quals 93 van trobar una ocupació), i finalment, 39 són de la recent seu Novaterra Alzira, creada al juny del 2020 en plena pandèmia (7 van trobar ocupació).

La Fundació Novaterra és una de les entitats més rellevants en la inserció soci laboral de persones, i compta amb més de 25 empreses sòcies que fan costat econòmicament a l’entitat, 160 persones individuals sòcies, 80 persones voluntàries, més de 100 empreses contractants i 59 membres del patronat. Entre les seues col·laboradores, destaca el programa Incorpora de Fundació “la Caixa” i Caixa Popular, dues dels principals partners de Novaterra.

La Fundació Novaterra compta amb empreses socials participades per la pròpia fundació, com és el cas de Novaterra Servei d’àpats, que ha contractat al llarg de l’any a 26 persones que estaven realitzant el seu itinerari d’inserció per a completar-lo amb una experiència real laboral en l’àmbit de la restauració. De la mateixa manera, des d’aquesta empresa s’ha emportat la gestió integral de 3 centres per a l’acolliment de persones sense llar durant la pandèmia, s’han servit 94.923 menús de col·lectivitats i s’ha atés 85 esdeveniments en els quals han participat un total de 5.300 comensals.

A més des de l’empresa s’ha desenvolupat la iniciativa “Fem Llar: Habitatge + empre” en el centre d’atenció de Torrent, en el qual a més d’habitatge s’ha oferit un itinerari d’inserció soci laboral a 37 persones de les quals 22 van passar de no tindre una llar, a eixir del programa amb una ocupació, 2 d’elles amb un contracte indefinit.

Per part de Cuinaterra, empresa fruit de l’aliança entre Novaterra Servei d’àpats i Cuinatur Activa SL, en 2020 s’ha atés 3 centres escolars, servint un total de 81.271 menús de col·lectivitats. A més, Novaterra Logistics, dedicada a serveis de missatgeria, ha aconseguit generar en 2020 18.234 hores d’ocupació per a 25 persones contractades, el 92% d’elles amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.

Aquests resultats són conseqüència d’una ràpida adaptació de la Fundació Novaterra a la situació provocada per la pandèmia, passant de realitzar tutories i tallers grupals de manera presencial, a fer-ho per mitjans totalment telemàtics, i a poc a poc incorporant diferents plataformes de videoconferència i formació en línia fins ara desconegudes tant per a l’equip com per a les persones d’itinerari, però hui dia bàsiques en l’operativa de l’entitat.

També s’ha presentat en 2020 la Promotora d’Empreses de Triple Impacte, una nova iniciativa de Novaterra que es desenvoluparà al llarg del 2021 i que busca promoure la creació d’empreses amb un impacte social i ambiental positiu. Ja s’han compromés amb aquesta nova iniciativa empreses com Novaterra Grup, Balearia, Societat d’Agricultors de la Vega SAV i Aneccop.



Totes les dades disponibles en la Memòria Anual del 2020

Sobre Novaterra

Novaterra és una fundació valenciana que durant quasi tres dècades ha acompanyat a més de 5.000 persones en la seua inclusió social a través de l’ocupació amb un èxit d’inserció mig anual del 50%. En 2020, en plena pandèmia del Covid19, més de 200 persones han trobat una ocupació després del seu pas per Novaterra.

Per a aconseguir els seus objectius, Novaterra ofereix orientació i intermediació soci laboral personalitzada, connectant persones amb empreses per a la inserció laboral. Un servei que ofereix de manera totalment gratuïta gràcies al suport de més de 50 empreses col·laboradores, 150 particulars i un extens patronat de mig centenar d’entitats i particulars.

Ofereix així mateix una escola de formació en professions amb eixida laboral i en competències bàsiques per a exercir correctament qualsevol lloc de treball. I fomenta, l’emprenedoria a través dels programes Dóna Emprèn, enfocat a dones emprenedores amb el suport d’accés al crèdit de Caixa Popular, i La Promotora d’Empreses de Triple Impacte, de recent creació.

Finalment, a través de Novaterra Grup, la fundació participa en la creació d’empreses socials especialitzades en restauració, logística i serveis per a la comunitat que ofereixen productes i serveis competitius i respectuosos amb les persones i amb el planeta. Aquestes empreses ofereixen l’oportunitat d’aprendre a treballar treballant i adquirir l’experiència i confiança necessària per a fer el salt al mercat laboral.

