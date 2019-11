Gabriela Bravo destaca el ‘paper essencial’ de la Policia Local per a erradicar la violència machista

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gabriela Bravo destaca el “paper essencial” de la Policia Local per a erradicar la violència masclista



La consellera de Justícia i Interior ha participat en els actes del Dia dels Cossos de Seguretat de proximitat per a reconéixer la labor dels seus professionals més destacats

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha destacat aquest dimecres el “paper essencial” que han d’assumir les diferents policies locals de la Comunitat Valenciana per a erradicar la violència masclista. Bravo ha fet aquestes valoracions durant l’acte de celebració del Dia de la Policia Local de la Comunitat Valenciana, que s’ha celebrat en el Real Monestir de Santa María del Puig.

Durant l’acte s’ha reconegut, amb 18 tipus diferents de condecoracions, a 302 agents de 50 municipis de la Comunitat Valenciana. S’han atorgat 14 creus amb distintiu roig, 18 amb distintiu blau i 73 amb distintiu blanc. També s’han entregat 156 felicitacions individuals i col·lectives i 36 diplomes per a persones funcionàries que ha aconseguit l’edat de jubilació.

Per a Gabriela Bravo, aquestes distincions “són el símbol amb el qual la Generalitat, en nom de tots els valencians i valencianes reconeix els mèrits dels guardonats més enllà de l’estricte compliment del seu deure”.

En la seua intervenció, la titular d’Interior del Consell ha insistit que, entre totes les amenaces a la convivència, “a la qual hem de dedicar més obstinació i decisió perquè, estic convençuda que pot ser derrotada és a la violència masclista”. En aquest sentit, les policies locals han d’assumir “un paper fonamental en aqueixa tasca perquè, amb tota probabilitat, els seus agents estan més a prop que ningú a l’hora de detectar el problema”, ha dit.

Per a aquesta tasca, es requereix “una formació adequada” i, per això, des de la Conselleria Sse ha implementat en l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències ( Ivaspe) “un ambiciós programa de formació per a les nostres corporacions locals en tots els àmbits, però amb especial atenció cap a la violència de gènere”.

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha recordat que el Ivaspe, al llarg dels seus 25 anys d’història, “s’ha convertit en un referent que ha instruït a més de 70.000 policies, bombers i personal d’emergències que han rebut les millors eines formatives per a poder oferir un servei de qualitat en la sempre difícil labor de salvaguardar la seguretat i la integritat de tots i totes”.

“Saben els ajuntaments valencians que, a l’hora de cooperar en matèria de seguretat, sempre ens trobaran com a aliats, tant en matèria formativa com en qualsevol altra qüestió que supose la millora en el servei que es presta a la ciutadania”, ha conclòs”.