Gascó: “El pla de tornada al col·le de Puig no oferix garanties de seguretat”

La portaveu d’Educació del grup Popular, Beatriz Gascó, ha assenyalat que el pla de tornada al col·le de Puig “no oferix garanties de seguretat sanitària”.

Beatriz Gascó ha assenyalat en roda de premsa que “des del PP apostem per la presencialitat en l’inici de curs, però una presencialitat segura. I per a això són molts els aspectes que no s’han tingut en compte i són bàsics. El pla de contingència que la Conselleria ha traslladat als centres educatius per a l’inici de curs escolar és insuficient i ambigu, que genera més confusió entre els docents. El Botànic ha intentat blanquejar el seu pla de tornada al col·le dient que estava consensuat amb la comunitat educativa però és no és veritat”.

Gascó ha anunciat la petició de compareixença de Puig en diputació permanent, ja que per al Partit Popular “És fonamental saber a què es deuen la falta de previsió, els desajustaments, les mentides, l’absència de test i perquè no garantix la seguretat dels docents ni es donen instruccions clares. Està en joc la salut dels valencians i no és un tema que s’haja de prendre de broma”.