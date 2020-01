Gascó: “Els col·legis es quedaran sense servei de menjador pels impagaments de Marzà”

Connect on Linked in

La Portaveu d’Educació del PP en Les Corts revela que Educació no paga les despeses de funcionament i menjador dels centres des d’octubre

La Portaveu d’Educació del Grup Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha advertit que “els col·legis es quedaran sense servei de menjador. Es troba en perill en molts centres públics pels impagaments de Marzà”.

Gascó ha assenyalat que “els centres educatius ja no poden fer front a les despeses de menjador pels retards i impagaments de la Conselleria i les empreses deixaran de donar el servei”.

La portaveu popular ha revelat que “Puig deu més de vint milions d’euros de despeses de funcionament i menjador als col·legis i instituts de la Comunitat perquè Educació porta sense pagar des del mes d’octubre als centres, devent-los els tres últims mesos. Això ha provocat que moltes empreses que serveixen en els col·legis hagen avisat per enèsima vegada que deixaran de prestar el servei de menjador perquè els centres no els estan pagant i els retards ja els resulten insostenibles”.

Beatriz Gascó ha assenyalat que “els equips directius dels centres no poden aguantar més aquesta situació i ja no saben com capejar aquesta situació. Els números rojos en els centres són insostenibles. Els líders del Botànic que abans de 2015 deien que els xiquets no podien passar fam, ara pel que sembla ja no els preocupa asfixiar econòmicament als centres amb els seus retallades i que l’alumnat patisca per la falta de gestió de Puig i Oltra”.

La portaveu popular considera que “mentre Marzà deixa de pagar als col·legis sí que hi ha diners i balafia milions d’euros a subvencionar el catalanisme i a imposar per força un model únic en l’ensenyament, amb més ideologització”.