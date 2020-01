Gavarda amplia els seus serveis amb l’emissió dels certificats digitals

Print This Post

L’Ajuntament de Gavarda ja disposa d’un Punt de Registre d’Usuaris (Punt PRU), el que permetrà que els veïns i veïnes puguen aconseguir els Serveis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana a la casa consistorial. Fins el moment, els habitants del municipi es desplaçaven a nuclis poblacions més nombrosos com Alberic, Xàtiva o Alzira per aconseguir la tramitació de la documentació digital però a partir d’ara ho podran fer des del seu propi ajuntament.

El certificat digital és un programa que s’instal·la en el navegador web de l’ordinador i es pot utilitzar per a la identificació d’usuaris davant serveis telemàtics (cas de l’Oficina Virtual de l’Agència Tributària, Oficina Virtual de la Seguretat Social, Oficina Virtual del Cadastre, entre d’altres) i la signatura electrònica i el xifrat de documents en estes aplicacions. També serveix per a signar i xifrar missatges de correu electrònic segur. La sol·licitud del certificat digital és presencial i com a sol·licitant la persona interessada s’ha d’identificar mitjançant el DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor. Es pot realitzar la sol·licitud en horari d’oficina.

Els Certificats Reconeguts de Ciutadà en Suport Programari emès per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) permeten signar i xifrar missatges de correu electrònic segur, la identificació d’usuaris davant serveis telemàtics, la signatura electrònica i el xifrat de documents en tota mena d’aplicacions. Alguns exemples d’ús són la Seu Electrònica de l’Agència Tributària, la Seu Electrònica de la Seguretat Social, la Seu Electrònica del Cadastre o la Seu Electrònica Generalitat Valenciana.