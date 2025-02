Gavarda aposta per l’energia solar per a reduir la seua empremta ambiental

L’Ajuntament invertix més de 18.000 euros en la instal·lació de plaques solars en el CRA Escoles del Xúquer i el Centre Mèdic..

Vicent Mompó: “Este tipus d’actuacions també ens permetrà generar un important estalvi en la factura energètica del municipi”.

L’Ajuntament de Gavarda reforça la seua implicació en el medi ambient i l’eficiència energètica en la instal·lació de panells solars en dos dels seus edificis públics: el CRA Escoles del Xúquer i el Centre Mèdic. Esta iniciativa, finançada gràcies a una subvenció que ascendix fins als 18.750 euros i atorgada per l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, permetrà reduir el consum energètic, disminuir les emissions de CO₂ i generar un important estalvi econòmic a mitjà i llarg termini.

La distribució de la inversió s’ha realitzat de la següent manera: 12.500 euros per a la instal·lació de panells fotovoltaics en el CRA Escoles del Xúquer i 6.250 euros per al Centre Mèdic. En esta mesura, el municipi fa un pas ferm cap a la implantació d’energies renovables i l’autosuficiència energètica, consolidant-se com un referent en sostenibilitat dins de la comarca.

L’alcalde de Gavarda, Vicent Mompó, ha ressaltat la transcendència d’esta inversió: “Des de l’Ajuntament continuem apostant per iniciatives que ens permeten avançar en sostenibilitat i reduir l’impacte ambiental dels nostres edificis públics. La instal·lació de panells solars és una mesura eficaç que ens ajuda a dependre menys de la xarxa elèctrica i a generar energia neta per al municipi”.

A més, Mompó ha posat en valor els beneficis econòmics i socials d’este tipus de projectes: “Estes inversions no sols protegixen l’entorn, sinó que també suposen un estalvi important en la factura energètica, la qual cosa ens permet destinar més recursos a millorar els servicis municipals. És una aposta de present i de futur per a Gavarda”.

Este projecte forma part d’una estratègia més àmplia de l’Ajuntament de Gavarda per a fomentar la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. En els pròxims mesos, el consistori continuarà impulsant mesures orientades a l’optimització energètica i la millora de la qualitat de vida dels seus veïns, consolidant un model de desenvolupament basat en la innovació i el respecte al medi ambient.

4o