Gavarda celebra la festa del seu patró, Sant Antoni del Porquet, amb una àmplia agenda d’actes

Gavarda afronta esta setmana un serial de dies importants en la localitat amb la celebració de la festivitat del seu patró, Sant Antoni del Porquet, que tots els anys permet l’edificació d’una alta foguera que crema dins dels actes organitzats pels joves festers. Així, a partir del divendres 17 de gener s’activarà la densa agenda d’actes amb una discomòbil que començarà amb la mitjanit al Carrer 8. L’endemà, el dissabte, començarà prompte amb la “despertà” pels carrers de la localitat des de les set del matí. Entre les 16 i les 18 hores se celebraran pinyates i a les 17 hores tindran lloc partides de pilota valenciana al carrer artificial. Per part seua, a partir de les 19 hores està programada la crema de la foguera del nucli urbà antic de Gavarda, mitja hora després del barri intermedi i a les 20.30 hores la de la plaça de l’ajuntament del casc actual.

Els festers s’encarregaran de repartir carn per a poder torrar en la foguera. Serà a l’ajuntament, mentre amb la mitjanit arribarà l’actuació de l’orquestra La Festa i una posterior discomòbil. Per part seua, per al diumenge s’ha reservat, a partir de les 11 hores, un cercaviles per a recollir als festers, mentre a les 12.30 hores serà la missa en honor a Sant Antoni Abat. Entre les 15 i les 18 hores es desenvoluparan jocs tradicionals i de fusta en la plaça en la qual se situa la casa consistorial gavardina, mentre a les 17 hores serà la tradicional benedicció dels animals a l’església. Finalment, tancarà la jornada una processó a Sant Antoni a partir de les 20 hores. “La festa de Sant Antoni del Porquet és una de les més arrelades de la nostra localitat, Gavarda. Sempre, cada any, vivim la celebració amb intensitat, en bona part gràcies a la implicació dels festers, que fan possible, amb el seu treball durant tot l’any, que es puguen organitzar les festes i que Gavarda puga celebrar al carrer el seu homenatge al patró”, argumenta l’alcalde, Vicente Mompó.