Gavarda comptarà amb una Residència i un Centre de Dia per a majors

L’Ajuntament de Gavarda ha aconseguit la seua inclusió en el ‘Pla Convivint’ de la Generalitat Valenciana per a la construcció d’infraestructures per a persones majors. Segons va anunciar ahir el Consell, el municipi tindrà una nova Residència i Centre de Dia que se situarà en les instal·lacions de l’antic col·legi municipal, situat en el nucli històric. Una decisió que dóna resposta a una reivindicació històrica encapçalada per la Vall del Xúquer, permetent oferir als veïns i veïnes una atenció professional, pròxima i humana en tota la zona que engloba a una desena de localitats i milers de veïns i veïnes.

Segons contempla l’estratègia dissenyada pel govern valencià, està previst que les obres es duguen a terme entre 2021 i 2025. “L’envelliment de la nostra societat és un dels majors reptes del segle XXI. Encara que serà en la nostra població, era una petició que portàvem exigint tots els pobles de la Vall a la Conselleria, des de fa anys. Suposa una gran responsabilitat per a nosaltres i al mateix temps és un orgull poder materialitzar este projecte a Gavarda. És una gran notícia per als habitants de la zona. A més, donem vida a unes instal·lacions idònies que comptaran amb uns terrenys naturals meravellosos per als usuaris, que podran disfrutar de la tranquil·litat més absoluta”, explica l’alcalde Vicente Mompó, que ha visitat el lloc on es realitzarà l’edificació.

Amb açò, la localitat de la Ribera Alta consolida el seu paper com un dels centres referents a la comarca en el que a Serveis Socials es refereix, seguint un pla basat en l’atenció als col·lectius més vulnerables i marcat, en els últims mesos, per una forta estratègia de resistència davant els efectes de la pandèmia.