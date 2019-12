Gavarda durà a terme una enquesta per a conèixer el compromís veïnal amb l’Agenda 2030

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Gavarda ha rebut una subvenció de la Diputació de València per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública pel qual es consultarà a la ciutadania per mitjà d’una enquesta veïnal per al diagnòstic integral de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible a Gavarda. La Diputació de València ha concedit una ajuda de 10.000 euros amb els quals es consultarà a la ciutadania per a conèixer l’estat de coneixement sobre el compromís internacional que suposa l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que va ser signada en 2015 pels caps d’Estat i de Govern dels països membres de Nacions Unides. Representa el compromís per a fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització, posant en el centre a les persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de “no deixar a ningú enrere”.

L’Agenda 2030 pretén avançar cap a societats amb un creixement econòmic inclusiu i major cohesió i justícia social, en pau i amb un horitzó mediambiental sostenible. Explica com ha de procedir-se en 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que cobreixen totes les polítiques públiques domèstiques, l’acció exterior i la cooperació per al desenvolupament. Els ODS són universals, s’apliquen per igual a països desenvolupats i en vies de desenvolupament, aborden les arrels de la pobresa, la desigualtat i la degradació del planeta, i pretenen ser profundament transformadors. El Pla incorpora un conjunt de mesures transformadores, de caràcter transversal, per a establir les bases necessàries per a impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través dels coneixements i l’educació.