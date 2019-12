Gavarda incentiva les compres en el comerç local a través d’una campanya de promocions

Connect on Linked in

Gavarda viu una nova campanya de foment del comerç local que tindrà lloc del 9 de desembre al 18 de gener de 2020. Ho fa a través d’una campanya de promocions en la qual la gent que aposte per les botigues i establiments locals rebran cupons per a participar en un concurs de tres vals de cent euros, que podran ser després canviats en aquests comerços. Els veïns que compren per valor de deu euros rebran els tiquets per a participar en el sorteig. Baix el lema “Comprar a Gavarda te premi”, l’equip de govern que dirigeix Vicente Mompó vol promocionar el comerç de proximitat, sobretot amb la mirada en les compres nadalenques, quan el consum de les famílies creix considerablement.

Els guanyadors del concurs es coneixeran el 18 de gener de 2020 durant el descans de l’orquestra musical que se celebrarà en la localitat riberenca. “Complim enguany la setena edició de la campanya de promoció del comerç local. No podem deixar d’incentivar este tipus de botiga i establiment de proximitat perquè és vital per al futur de les nostres localitats. A més de donar treball a la gent del poble, serveixen per a dinamitzar la vida social, serveixen de dinamitzador. Són incentius econòmics, però també són arrels socials. En massa ocasions s’opta per comprar en grans centres comercials i es perd de vista que el comerç de proximitat de Gavarda compta amb moltes opcions i amb un tracte entre venedor i comprador que no es pot igualar”, argumenta l’alcalde de Gavarda, Vicente Mompó.