Gavarda inverteix més de 200.000 euros en la reforma integral del Parc Oest

L’Ajuntament de Gavarda ha iniciat ja les obres de remodelació del Parc Oest, un dels centres neuràlgics de la vida social de la localitat riberenca, en la qual està previst invertir més de 200.000 euros a través dels treballs de millora que s’han adjudicat a Integraval Hortus SL. La iniciativa urbanística permetrà transformar un dels principals parcs del nucli urbà, condicionant-lo amb diferents instal·lacions que li donaran una nova vida. En primer lloc, està previst que es resolga el desnivell que hi ha entre les dues zones del parc i per a això està prenent forma una graderia de formigó armat que s’integra mitjançant murs de maçoneria i juntament amb les escales i rampes permetrà comunicar totes dues zones. Per a millorar la funcionalitat de parc es col·locarà una pista d’esports múltiples en el seu accés inferior que permetrà l’ús pels xiquets en horari no escolar. A més, hi haurà zones de joc d’infantils i una altra de pícnic i serveis. D’acord amb el volum i característiques de les obres projectades, s’estima un termini d’execució de quatre mesos, per la qual cosa el nou parc estarà disponible més o menys a l’estiu. Segons l’alcalde, Vicente Mompó, “són estes obres les que es recorden passades les dècades. Totes, des de l’asfaltat de carrers fins la millora del clavegueram, són claus. Però estos projectes permeten oferir una visió moderna i viva de Gavarda. Un parc per a sentir-se orgullosos”.



A Gavarda han coincidit en les últimes setmanes diversos projectes municipals, amb un asfaltat de múltiples carrers, la reforma de les instal·lacions d’il·luminació públic de la Plaça de l’Ajuntament i la implantació del sistema de gestió de la il·luminació en les pistes esportives, a més de la remodelació integral del Parc Oest. Així, el consistori que comanda Vicente Mompó des de l’alcaldia ha invertit al voltant de 300.000 euros en la posada en marxa de les diferents iniciatives. Una de les principals obres es tracta de l’asfaltat de bona part dels carrers del nucli urbà, amb una inversió de més de 200.000 euros que s’ha dut a terme amb fons públics gràcies a la magnífica situació financera de l’ajuntament. També s’estan invertint un poc més de 60.000 euros en la reforma del sistema d’il·luminació públic de la Plaça de l’Ajuntament, gràcies a una ajuda del IFS de la Diputació de València de l’any 2018. Finalment, la companyia Alfredo Vidal Martínez s’està encarregant de la implantació d’un sistema de gestió del sistema de llums en les pistes esportives municipals, amb una inversió que ascendeix a uns 32.000 euros i que també ha sigut possible sufragar gràcies a l’ajuda de la Diputació de València a través dels seus plans IFS.