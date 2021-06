Gavarda reconeix la figura de Vicent Ortega Pascual, ‘el de Gràcia’, donant el seu nom al carrer de pilota

Connect on Linked in

L’antic carrer de pilota de Gavarda és des del diumenge el carrer de pilota Vicent Ortega Pascual, Vicent ‘el de Gràcia’. La proposta, impulsada pel Partit Popular i ratificada en el ple municipal de Gavarda per unanimitat, es va convertir en realitat el passat cap de setmana en un emotiu acte-homenatge que va reunir al protagonista, familiars, veïns i veïnes i que va culminar, com no podia ser d’una altra manera, amb una partida.

Vicent Ortega Pascual va nàixer el 1933 en la localitat de la Ribera Alta. La seua trajectòria com a pilotari va començar en el mateix poble quan sols tenia 15 anys, etapa en la qual tots el coneixien com ‘el xiquet’ per la gran diferència d’edat amb la resta d’esportistes. En els seus inicis ja jugava de resto, posició que no abandonaria durant tota la seua carrera.

‘El de Gràcia’ sempre portava una pilota en la butxaca. La seua primera partida la va disputar a Alcàntera de Xúquer contra els tres millors pilotaris de la Vall. Anava a fer-ho al costat de Juan ‘Alcaina’, però este no va poder i Vicent va haver d’enfrontar-se sol per a no perdre els 100 duros que hi havia en joc. Va guanyar i des de llavors, la seua progressió va ser a l’alça.

Amb 60 anys va passar a jugar la competició de ‘Levante’ al costat de Carlos, Olegario i Juan Bautista. Per a l’imaginari quedarà la partida en la qual es van veure les cares amb el club de Piles, equip del qual formava part ‘Gat’, un dels jugadors més importants de l’època. Sabedors del seu potencial, els rivals es van deixar perdre els primers jocs perquè la gent apostara a favor dels de Gavarda. Vicent es va adonar i van traçar una estratègia perfecta per a acabar guanyant davant la sorpresa de l’afició. Tot i això, ‘el de Gràcia’ va acabar lesionat i va estar 73 dies de baixa. “Coneix el carrer com si fóra la seua casa”, assenyalaven els seus familiars.

Tot i que encara va jugar alguna partida més al poble, finalitzat el campionat, va decidir posar punt i final a la seua carrera. Actualment, s’ha convertit en un gran aficionat i no es perd cap celebració, ara, més si cap, al seu carrer, fent justícia a una vida dedicada a la pilota.