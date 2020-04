Gavarda regala una mona i una llonganissa de Pasqua a cada casa

Connect on Linked in

Gavarda “celebrarà” les festes de Sant Vicent des de casa. El consistori que dirigeix Vicente Mompó, després de veure’s obligat a posposar les seues tradicionals celebracions de Pasqua -es tracta d’un dels patrons del municipi- ha decidit invertir part del pressupost que estava destinat a estes dates a la compra d’una mona i una llonganissa de Pasqua per a cada casa. Una acció amb el doble objectiu de dinamitzar el comerç local (afectat per l’estancament econòmic general) i millorar l’ambient festiu en les famílies de la localitat després de més d’un mes de confinament. “D’una banda és un gest de bona voluntat. Per un altre, un incentiu per als comerços. A nivell local no sempre tenim tots els recursos econòmics que desitgem, però tenim clar que, amb el que disposem, assegurarem que ho destinarem a pal·liar els efectes d’esta alerta sanitària que s’ha convertit en crisi econòmica. Ara que semblava que començàvem a veure la llum. Treballarem per a intentar aconseguir que ningú es quede pel camí”, assegura l’alcalde de Gavarda.

L’ajuntament també ha aplicat durant les últimes setmanes mesures socials d’acompanyament i ajuda a les persones més afectades pels efectes de la pandèmia; la neteja i desinfecció del nucli urbà per a lluitar contra el Covid-19; o altres per a millorar l’ambient familiar. “Quan passe tot i puguem comptar amb la suficient perspectiva, estudiarem la posada en marxa d’ajudes econòmiques de gran importància per al nostre municipi”, sentència Mompó.