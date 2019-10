Gavarda rehabilitarà la bateria napoleònica amb una inversió de més de 30.000 euros

Connect on Linked in

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha concedit una ajuda de més de 33.000 euros (que es complementarà amb una aportació municipal) a l’Ajuntament de Gavarda per escometre les obres de consolidació i adequació de la bateria napoleònica dins el seu programa de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana. La Bateria Napoleònica és una construcció defensiva militar que va ser construïda al segle XIX. Es tracta d’una estructura de maçoneria i maó sobre roca del terreny, de planta quadrada, amb torretes o tambors circulars maclats en les cantonades, i amb contraforts. S’observen restes de merlets amb espitlleres de maó i maçoneria.

Fins a l’actualitat, la Bateria Napoleònica ha sigut objecte de diverses actuacions per a la seua conservació. La més recent en 2007, quan es va dur a terme un projecte de restauració i consolidació de la bateria napoleònica i el seu entorn. No obstant això, algunes d’aquestes intervencions han suposat una alteració en la integritat del monument, ja que s’han utilitzat tècniques i materials inadequats. Com a resultat, la bateria presenta un ferm i uns paraments de maçoneria amb morter de ciment en els quals no és possible diferenciar l’obra original del recompost.

Segons els tècnics responsables, la bateria es troba hui dia en un estat de conservació deficient, ja que part d’un mur ja s’ha enfonsat i existeix el perill imminent que augmente la zona de despreniment. D’altra banda, la bateria exhibeix presenta morterades que alteren greument la seva imatge. També s’observen accions vandàliques com pintures i grafitis. A l’entorn de la bateria s’aprecia falta de manteniment, ja que existeixen enderrocs apilats i restes de formigó, la vegetació ha crescut incontroladament, la qual cosa no permet la contemplació de l’estructura. A més, no existeix cap camí d’accés al lloc, per la qual cosa les visites es realitzen des de diverses zones, la qual cosa impedeix que es puga realitzar un entorn ordenat. És necessari, per tot això, una ràpida actuació, per a evitar que la bateria continue deteriorant-se i recuperar la seua integritat per a la seua posada en valor. L’obra tindrà un cost exacte de 37.006,87 euros i la Generalitat Valenciana va atorgar una subvenció de 33.306,18 €, corresponent al 90% de la intervenció, per ser un municipi entre 501 i 1.500 habitants.