Gavarda renova la seua imatge corporativa i l’adapta a les noves tendències comunicatives

Gavarda renova la seua imatge. L’agència de comunicació i màrqueting Kerouac Comunicació, en col·laboració amb Javi Sanjuán, ha estat l’encarregada de dissenyar la nova imatge corporativa del municipi de Gavarda, que busca, mitjançant un disseny fresc, innovador, modern i sòlid aportar una imatge sintètica amb un gran pes visual i que s’adapte a les noves tendències comunicatives. L’escut tradicional del municipi va ser creat fa diverses dècades i tenia un disseny ple de motius heràldics, impossible d’utilitzar en grandàries xicotetes en les quals no s’apreciaven bé els detalls.

És per això que s’ha volgut simplificar i passar a l’ús dels símbols. Amb el nou disseny s’imposa una necessitat d’ordre tècnic i amb el redisseny, es simplifica el seu traçat i es facilita el seu ús en tot tipus de suports, mantenint al mateix temps la seua forma tradicional però aportant-li modernitat i singularitat. L’escut senzill, sense ornaments innecessaris i sense dissenys barrocs, té l’objectiu de ser fàcil de recordar per a la ciutadania, ja que els dissenys carregats no aconsegueixen transmetre el model de municipi modern i adaptat a la nova era digital. En resum, és un disseny que busca la capacitat de cridar l’atenció d’una manera visual. Els colors que predominen en el nou escut són dues tonalitats de blau, groc, marró i roig sobre fons blanc i la font tipogràfica predominant és la Metròpolis, per ser neta i arrodonir i marcar la tendència dels nous temps estilístics. La nova imatge serà utilitzada en totes les xarxes socials, al web i en cartelleria i, a més, els treballadors del municipi comptaran amb roba oficial amb l’escut per oferir la mateixa línia comunicativa que el consistori. La imatge corporativa es reproduirà també a la Casa Consistorial on hi ha d’haver una coherència comunicativa. Així mateix, es coordinaran els diferents elements indicadors i els espais comunicatius del consistori des de les marquesines informatives fins als documents oficials. “Considerem que la modernització també passa per la nostra imatge com ajuntament i com a municipi i per això hem volgut emprendre una renovació que en els propers mesos es podrà vore també en altre àmbits del nostre municipi”, argumenta l’alcalde, Vicente Mompó.