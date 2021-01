Gavarda reparteix abrics polars i mantes a la comunitat educativa per a combatre el fred

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Gavarda ha invertit més de 1.100 € en abrics polars i mantes per repartir-los entre tota la seua comunitat educativa com a mesura per combatre el fred intens que assota a la Comunitat Valenciana actualment. El fet de que el temporal haja coincidit amb la pandèmia de coronavirus agreuja més la situació, ja que els centres han de complir amb la ventilació que es marca des de la Generalitat Valenciana i en les aules, al ser obligat que s’obriguen les finestres durant determinats moments per facilitar la ventilació, la temperatura és molt més freda que en condicions normals durant anys anteriors. Amb l’objectiu de fer molt més agradable l’activitat als mesos de fred, el consistori ha adquirit abrics polars i mantes que seran repartides entre tota la comunitat educativa. En total, s’han comprat 116 polars, dels quals, al voltant de 70 aniran dirigits a l’alumnat.

La resta, seran per als docents, monitors i monitores del menjador i el personal de neteja. A més, el consistori no s’oblida dels més menuts de la localitat, ja que la guarderia del municipi rebrà també mantes durant la setmana. “La nostra comunitat educativa està fent un esforç enorme adaptant-se a la situació actual i complint amb totes les mesures de seguretat. El fred fa més difícil que es duguen a terme i, per això, des del consistori ens veiem obligats a tornar este sacrifici que fan alumnes, professores, professors i tot el personal que treballa al centre, amb un xicotet gest que pot ajudar molt a lluitar contra les condicions climatològiques extremes que estem patint durant estes setmanes”, ha afegit Vicente Mompó, alcalde de la localitat.