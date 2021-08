Generalitat activarà 12.500 nous bons turístics a partir de setembre

Print This Post

Ximo Puig, president de la Generalitat, ha mantingut una reunió amb el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i amb el director general de Turisme, Herick Campos, per a analitzar la marxa de la temporada turística.

Segons ha assenyalat, Puig la temporada estival ha superat les expectatives inicials del propi sector, atés que s’han aconseguit dades d’ocupació similars a 2019.

El Cap del Consell ha destacat l’aposta de la Generalitat per continuar millorant les bones dades registrades i ha avançat l’activació de 12.500 nous bons turístics a partir del mes de setembre amb l’objectiu de consolidar la recuperació econòmica i social de la Comunitat Valenciana.

Cal recordar que la mesura té com a principal objectiu la recuperació del sector turístic, així com desestacionalitzar i incentivar la demanda turística interna davant els negatius efectes socioeconòmics ocasionats per la COVID-19.