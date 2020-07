Generalitat anuncia dos convocatòries d’ocupació dotades amb 44 milions d’euros per a facilitar la contractació de 3.300 persones per part dels ajuntaments

Connect on Linked in

Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat té previst llançar en els pròxims dies “dos convocatòries d’ocupació per a joves i majors de 30 anys que hagen perdut la seua ocupació, per a generar uns 3.300 llocs de treball, amb la finalitat que els ajuntaments tinguen la possibilitat de fer front a les conseqüències de la COVID-19, tant en l’àmbit social com en la prevenció”. El termini per a realitzar aquestes sol·licituds per les entitats locals s’estendrà fins a la primera setmana de setembre.

Durant la reunió del Consell Valencià del Turisme que s’ha celebrat hui mateix, s’ha aprovat el Pla Estratègic del Turisme de la Comunitat Valenciana 2020-2025, la primera estratègia autonòmica que alinea la política turística amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i incorpora la seguretat i la resiliència com a línia estratègica arran de l’impacte de la pandèmia COVID-19. Amb este Pla Estratègic del Turisme de la Comunitat Valenciana es “mobilitzarà, entre el sector públic i privat, en els pròxims cinc anys, quasi 2.000 milions d’euros d’inversió” per a modernitzar i impulsar el turisme.

Des de la Generalitat es pretén oferir un full de ruta per a un sector fonamental de la nostra economia.