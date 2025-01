Generalitat prorroga el Pla d’Ivace+i Innovació fins a 2027 i l’amplia en 57,4 milions

La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat l’ampliació de la vigència del Pla Estratègic de Subvencions (PES) de Ivace+i Innovació, que passará a tenir validesa fins al 2027.

Aquesta modificació també inclou un increment de 57,4 milions d’euros en les ajudes previstes per a tot el període.

Aquesta ampliació s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i permetrà donar suport a projectes d’innovació en col·laboració amb una durada de tres anys.

El PES modificat dona cobertura a la convocatòria d’ajudes per a l’any 2025, que té com a objectiu donar suport a 153 accions de I+D+i per convocatòria. En total, es preveu que en els pròxims tres anys es concediran 172,2 milions d’euros en ajudes, amb un total de 153 accions de I+D+i per cada convocatòria.

Aquestes ajudes es destinaran a vuit línies de subvenció, amb una dotació de 57,4 milions d’euros anuals, cofinançades al 60% pel programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana per al període 2021-2027.

Els incentius serviran per fomentar la innovació, impulsar la transferència de coneixement, recolzar la I+D+i empresarial i potenciar les tecnologies disruptives en el teixit productiu. A més, el PES afiança els dos programes amb més demanda i impacte, que financen projectes estratègics en col·laboració i la I+D+i en empreses.

De fet, aquestes accions ocupen el 64% de tots els fons programats, amb l’objectiu de promoure solucions innovadores davant reptes econòmics, socials i mediambientals de gran rellevància, mitjançant la col·laboració d’empreses, universitats, centres d’investigació i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.

Cada una de les tres convocatòries anuals previstes en el PES estimen que es finançaran 30 projectes estratègics en col·laboració i 40 iniciatives d’innovació en empreses, així com vuit demostradors i proves pilot en universitats i centres d’investigació.

A més, el pla també contempla la consolidació de la xarxa d’agents d’innovació i de les unitats de transferència en centres d’excel·lència investigadora, així com el foment de la Compra Pública Innovadora (CPI), incentivant la participació d’empreses en aquestes licitacions i l’activació d’aquests contractes per part de les administracions.