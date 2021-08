Generalitat Valenciana donará el títol d’Atenció Sociosanitària a 300 persones cuidadores de familiars dependents

Print This Post

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assenyalat que 300 persones cuidadores de familiars dependents han iniciat ja el procés per a l’homologació d’una qualificació professional d’Atenció Sociosanitària a Persones en el domicili o en institucions socials, com a residències o centres de dia







Una vegada finalitze la fase d’assessorament i avaluació, el mes vinent de setembre s’iniciarà la formació necessària de les unitats de competència que els falte per a finalitzar tot el procediment i poder obtindre el certificat corresponent

Per a Oltra, l’obtenció d’aquest reconeixement facilita a les persones que no disposen de qualificació específica la seua integració laboral en el sector professionalitzat d’atenció a persones en situació de dependència







Com a fase prèvia al reconeixement i homologació professional de la labor que realitzen aquestes persones, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va crear un cens perquè les persones cuidadores en l’entorn familiar pogueren inscriure’s i accedir a aquest procés

A totes les persones susceptibles d’acollir-se a aquesta mesura se’ls va enviar una carta informativa amb els passos a seguir



Per a facilitar el procés, la Conselleria d’Educació ha habilitat un procediment permanent per a l’avaluació i acreditació de les unitats de competència professional incloses en l’oferta existent de formació professional en la Comunitat Valenciana, que hagen sigut adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació