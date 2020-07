Gent Jove Aldaia, un fi de curs diferent

Connect on Linked in

Més de 500 joves s’han registrat en el curs 2019-2020

· “Enguany el tancament del curs no podia ser presencial. Amb un video hem volgut que igualment participara el major número de gent possible”

Gent Jove Aldaia presenta un vídeo amb l’objectiu de recollir totes les activitats dels diferents programes de Joventut que s’han realitzat en el curs 2019-2020. Tant de la programació estable, com de les diferents programacions puntuals oferides.



Sent este un fi de curs especial, donada la situació sanitària provocada per la COVID-19, “hem volgut, que en la línia que ens caracteritza, poguera participar el major nombre de persones possible, enguany guardant la distància”, com assegura el regidor de Joventut, Sergio Gómez.

Així, el vídeo mostra imatges d’alumnes i alumnes, corresponsals, associacions, monitors i monitores, personal de l’equip de Joventut, corporació municipal… incloent valoracions dels propis usuaris que ens compten la seua experiència en el Matilde enguany.

D’esta manera, Gent Jove Aldaia, dóna la benvinguda a l’estiu i ens prepara per a les noves activitats del curs 2020-2021. “Tornarem a tindre una àmplia programació, tant presencial com en línia, segons vagen transcorrent les circumstàncies sanitàries”.

Així, veiem imatges de la programació estable, de les activitats artístiques, de les propostes de medi ambient, d’oci educatiu, el treball en xarxa amb el consorci Xarxajoves.net, i el treball en equip.

Junts relaten els objectius complits, les motivacions de les diferents programacions i la línia seguida per a celebrar els 10 anys del Matilde Salvador. Amb el nou curs el Matilde Salvador celebrarà el curs 10+1, amb noves ofertes per als i les joves.

Més de 500 usuaris

Durant esta quarantena s’han emés més 250 vídeos, allotjats en les xarxes socials de Gent Jove Aldaia, i s’han oferit els cursos on line de manera gratuïta per a tota la població interessada.



Entre els tallers, cursos i ofertes culturals de l’àrea de Joventut durant el 2019-2020 s’han registrat més de 500 usuaris i usuàries. “El centre Matilde Salvador no deixa de ser un espai en constant construcció que s’adapta a les circumstàncies. Vivint el present i mirant sempre cap al futur, continuarem construint junts”.