Gesl@n TPV: la nova forma de gestionar el Punt de Venda del teu Comerç

Dona el salt cap al futur! Si tens una tenda de roba, sabateria, llibreria, tenda 24h o qualsevol altre tipus de negoci, és el moment de modernitzar-te! No deixes que el teu negoci es quede enrere i aprofita les solucions digitals per optimitzar la teua gestió i augmentar la satisfacció dels teus clients.

Digitalitza el teu negoci amb Gesl@n TPV Gesl@n TPV és una aplicació intuïtiva i fàcil d’usar, equipada amb pantalles tàctils, que et permet gestionar els articles per talles, colors i característiques. A més, pots definir fórmules de stock i assignar permisos per als treballadors, facilitant el control i la gestió diària del teu negoci.

Funcionalitats clau:

Interfície clàssica o tàctil per a una gestió més senzilla.

Sincronització amb la delegació central.

Control il·limitat de caixes i productes.

Gestó d’ingressos i retirades.

Generació de múltiples informes i molt més.

Amb aquesta solució, no sols augmentes la productivitat, sinó que també millores l’experiència dels teus clients i optimitzes el funcionament global del teu negoci.

Tot en una sola aplicació! GPS Informatics t’ofereix solucions personalitzades per a l’automatització del teu negoci de bellesa. Amb la compra del nostre programa, obtindràs instal·lació i formació gratuïtes, a més de suport telefònic personalitzat.

A GPS Informatics, estem compromesos a assessorar-te per millorar l’eficiència del teu negoci.

No dubtes en cridar-nos al 96 253 40 68 i t’informarem sense compromís!