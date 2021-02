Gil: “Els indicis del jutge instructor en el cas Alqueria confirmen l’opacitat que Cs va denunciar sempre”

Connect on Linked in

La portaveu de Cs en la Diputació destaca que “cal respectar el procés i esperar a la sentència, però de moment la justícia veu que les coses no són clares”

La portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació, Rocío Gil, ha declarat que “els indicis del jutge instructor en el cas Alqueria confirmen l’opacitat que Cs va denunciar sempre”. “Quan Ciutadans fins i tot va ser amb un notari perquè se li negava la informació, sabia que alguna cosa s’estava amagant i per això va denunciar a la Fiscalia Anticorrupció”, ha explicat.

Segons Gil, “dos anys i mig després, després de la instrucció, el jutge veu indicis de delicte per això no arxiva la causa i processa al que fóra president de la Diputació, el socialista Jorge Rodríguez, a i 14 persones més”. En aquest sentit, ha subratllat, “la justícia confirma les sospites de Cs”.

“Tant és així que el magistrat estima en més d’un milió d’euros les pèrdues per a les arques públiques pels contractes, suposadament irregulars, a set directius de l’empresa de la Diputació Divalterra”, ha concretat, al mateix temps que ha matisat que “els contractats eren militants o afins al PSPV i Compromís”.

No obstant això, ha assegurat, “com no pot ser d’una altra manera, Cs respecta la presumpció d’innocència d’aquestes persones i el desenvolupament dels processos judicials”. “Haurem d’esperar que hi haja sentència”, ha indicat la diputada de Cs.