Global Omnium donarà a Creu Roja un euro per cada llar, local o comerç de Paiporta que es passe a la factura electrònica

L’empresa que gestiona l’aigua al municipi compta amb quasi 13.000 persones abonades i es fixa com a objectiu que al menys la meitat abandonen les factures en paper enguany

L’Ajuntament de Paiporta i Global Omnium, que gestiona al municipi el servei de l’aigua, han signat un protocol conjuntament amb Creu Roja per a donar 1 euro per cada persona usuària que es passe a la factura electrònica.

Així ha quedat estipulat en el conveni signat aquest dilluns, amb la presència de l’alcaldessa, Isabel Martín, i el regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val. Tant l’alcaldessa de Paiporta com els representants de Creu Roja han indicat que “es tracta d’un acord molt sostenible i alineat amb els objectius del ajuntament. Des del consistori i Global Omnium, difondrem aquest projecte per a reduir la petjada de carboni. Tindrem la nostra factura en format digital i gràcies a l’estalvi que es produeix, farem labors socials al municipi”. La campanya per a fomentar l’abandó del rebut de paper pretén reduir el consum de matèries primeres, d’energia, de residus i evitar emissions de diòxid de carboni al medi ambient.

Per aquest motiu, la intenció de Global Omnium és que bona part dels seus clients, uns 12.943, es passen a la factura electrònica. Aquesta iniciativa beneficiarà a Creu Roja, una de les entitats amb més arrelament a la ciutat i que més ajuda presta a famílies.

Durant la signatura del protocol s’ha indicat que s’informarà a tots els usuaris del servei de la possibilitat de passar-se a la factura electrònica, “hi haurà publicitat en els mitjans de comunicació i s’informarà els clients de la ciutat en les cartes que reben fins ara”, tal com han assenyalat en la signatura.

De fet, el 13% dels abonats de Global Omnium ja reben aquest tipus de factures en els seus dispositius mòbils o adreces de correu electrònic. La idea, en paraules de l’empresa, és aconseguir el 50% dels clients, la qual cosa suposaria que prop de 7.000 usuaris es passarien a aquesta mena de rebut. La mesura tindrà una durada d’un any, al llarg de tot aquest 2021.