Gloria Calero assegura que el Govern treballa al costat de les Comunitats Autònomes per a garantir la protecció de la salut

La delegada demana “tranquil·litat i confiança” en el sistema Nacional de Salut.

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, davant la detecció d’un cas de coronavirus a Castelló, ha assegurat que s’està treballant de manera “coordinada amb la Comunitat Valenciana i amb la resta de les Comunitats Autònomes. La prevenció és el nostre principal objectiu, i per això s’han incrementat tots els esforços per a reforçar la detecció precoç d’aquest virus”. “Com ja va traslladar ahir el ministre Salvador Illa, s’ha acordat analitzar als pacients que presenten una simptomatologia respiratòria greu, per als quals s’hagen descartat altres possibles causes”, ha assenyalat.

Calero ha demanat “tranquil·litat” i “confiança” en el Sistema Nacional de Salut. Tenim un sistema sanitari sòlid i cohesionat, amb professionals sanitaris molt preparats”, ha manifestat. El Govern d’Espanya està treballant per a “garantir la protecció de la salut de tota la població”, tal com va manifestar ahir el ministre de Sanitat després de la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Davant els nous casos que s’estan detectant en diferents països, com Itàlia, els experts han recomanat incrementar la sensibilitat del sistema de detecció. Per això, en la reunió del Consell Interterritorial es va acordar ampliar la definició de cas a noves zones de risc: la Xina (tot el país), Corea del Sud, el Japó, Singapur, l’Iran i les regions italianes de Llombardia, Vènet, Piemont i Emília Romaña.

“Aquells que presenten símptomes i que en els 14 dies anteriors hagen estat en algun d’aquests llocs han de ser considerats com a possibles casos i se’ls ha de realitzar les proves per a descartar que es tracte de coronavirus”, ha explicat la delegada.

Calero ha recordat els quatre criteris establits des de l’Executiu: “el seguiment diari de la situació, l’adopció de mesures basades en l’evidència científica, la coordinació amb les CCAA i Europa, i per descomptat, una total transparència informativa”.

Aeroports i ports

També s’ha referit al fet que des del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, AENA i Ports de l’Estat s’està incrementat la informació als viatgers que facen ús dels aeroports i ports. Tal com es va informar ahir, s’estan elaborant peces informatives per a difondre en els avions que aterren en territori espanyol –especialment aquells que procedisquen de les zones de risc- amb mesures bàsiques de prevenció i recomanacions.