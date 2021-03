Gloria Calero: “L’erradicació de les diferents formes de violència sobre la dona és una prioritat del Govern i un compromís de la societat”

Connect on Linked in

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha assenyalat que “l’erradicació de les diferents formes de violència sobre les dones és una prioritat del Govern d’Espanya, que treballa intensament per l’assoliment d’una societat lliure d’aquesta xacra”. Així mateix ha afegit que “hi ha un compromís de la societat per acabar amb la violència de gènere”. Calero que hui ha visitat al costat del subdelegat del Govern a València, Rafa Rubio, el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, José Hermida, i l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat, ha reconegut “la labor dels agents i dels veïns que van salvar a l’última víctima de violència masclista en la Comunitat Valenciana de morir acoltellada per la seua exparella”.

La delegada ha reiterat que “atemptats brutals” com el de Massamagrell evidencien que “qualsevol dona pot patir aquesta violència que ha deixat de ser un assumpte privat, i que compta amb la repulsa social”. A més, ha destacat “la importància que l’entorn ajude la víctima i es comprometa a denunciar també aquests fets”.

Segons les dades aportades per Calero, a les presons valencianes hi ha més de 800 interns que compleixen condemna per delictes de violència sobre les dones. També en aquests moments hi ha 10.000 dones de la Comunitat Valenciana que formen part del sistema de vigilància integral del Ministeri de l’Interior.

La delegada del Govern ha assenyalat que Massamagrell és un dels més de 100 municipis valencians que formen part del sistema VioGen on la Policia Local protegeix al voltant del 35% de les dones del municipi que estan inscrites en ell, mentre que la resta reben la protecció i vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Calero ha realitzat una crida a tots els municipis de la C. Valenciana perquè se sumen a aquesta iniciativa de protecció de les víctimes que “amplifica i millora l’atenció a les víctimes i la coordinació en les actuacions de les diferents forces de seguretat”.