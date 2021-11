Godella acull el lliurament dels Premis de la Música Ovidi Montllor

Connect on Linked in

La cita tindrà lloc el diumenge en el Teatre Capitolio a partir de les 19 hores

Godella, 12 novembre 2021.- El Teatre Capitolio de Godella serà l’epicentre de la música valenciana el diumenge, 14 de novembre, amb motiu del lliurament dels Premis de la Música Valenciana Ovidi Montllor. Una cita a la qual acudiran els artistes i grups més importants del panorama musical del nostre territori durant el present any 2021.

La cita, que celebra la seua setzena edició, començarà a les 19 hores en el Teatre Capitolio i es podrà accedir de manera gratuïta. Les persones interessades a acudir a la festa de la música valenciana podran retirar les seues entrades a través de la web municipal www.taquillagodella.es.

Amalia Garrigós i Nerea Sanfélix seran les encarregades de presentar i conduir la gala de lliurament dels XVI Premis Ovidi Montllor, que comptarà amb l’actuació en directe de la banda de Montcada X-Fanekaes que oferirà un repertori adaptat a l’ocasió.

El jurat, integrat per periodistes i crítics musicals, valorarà els millors discos de cançó d’autor, públic familiar, folk, hip hop i electrònica, mestissatge, pop i rock. Així mateix, també es donarà a conéixer el nom de l’artista revelació o dels responsables de les millors produccions, cançons, lletres, videoclip o disseny.

Els artistes amb més nominacions en la present edició són Zoo, amb cinc, i Júlia, Òscar Briz i Àlex Blat, amb tres cadascun.

Tatiana Prades, regidora de Cultura de Godella, ha expressat la seua satisfacció per acollir la gala de lliurament dels Premis Ovidi Montllor: “Tindrem la sort de conéixer en directe el veredicte del jurat dels premis de la música valenciana. És un honor per a Godella que haja sigut triada per a albergar este lliurament de guardons on acudiran els millors artistes del panorama actual del territori”.

“Convidem a la ciutadania a vindre a gaudir d’este esdeveniment que comptarà amb música en directe de la mà de X-Fanekaes i en el qual hi haurà molts nervis, alegries i sorpreses”, ha agregat la regidora.