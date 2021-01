Godella aprova el pressupost municipal per valor de 12.488.341,12 € per a 2021

Print This Post

Els comptes aprovats estableixen un increment de 1,7 milions d’euros respecte a l’any passat

El ple de l’Ajuntament de Godella va aprovar ahir el pressupost municipal per a l’any 2021 per valor de 12.488.341,12 €, la qual cosa suposa un increment en més de 1,7 milions d’euros respecte al de l’any passat, i que centrarà els seus esforços a atendre la ciutadania durant la pandèmia provocada per la COVID-19.

Els comptes municipals van ser aprovades gràcies al suport dels grups municipals de Compromís i PSPV-PSOE. Ciutadans i Unides Podem – Esquerra Unida es van abstindre, mentre que els membres del Partit Popular van votar en contra.

Antonio Segura, regidor d’Hisenda, va explicar durant la sessió que va haver de realitzar-se a través de mitjans telemàtics per a garantir la seguretat i salut dels membres del Consistori, que estos pressupostos estan creats per a atendre les necessitats dels ciutadans de Godella en un context dominat per la pandèmia de la COVID-19, que ha afectat a tots els àmbits.

El regidor, a més, va recordar que l’Ajuntament no pot desviar els objectius principals d’este 2021 que es focalitzen en el suport a les famílies més vulnerables, el recolzament al comerç local i els autònoms del municipi i la lluita contra la pandèmia per a evitar que la situació empitjore i tractar de recuperar la situació prèvia a l’explosió de la crisi sanitari.

“Hem tingut que l’administració central va aprovar la suspensió de les tres regles. En este sentit se suspenien els objectius d’estabilitat pressupostària de deute i, per descomptat, la regla de la despesa, que és una benedicció. Això ens ha permés poder desviar els objectius d’este moment que són recolzar a les famílies, el comerç i als autònoms, la desinfecció de carrers, pal·liar els efectes de la pandèmia i millorar la situació actual”, va detallar Segura.

Així mateix, va destacar la posada en marxa de la nova Regidoria de Turisme, l’increment important del 10 per cent en el capítol d’Inversions Reals de l’Ajuntament i la cancel·lació de les taxes de venda ambulant i de la instal·lació de terrasses dels comerços hostalers.

D’altra banda, també va comentar que en este 2021 es comença a pagar “l’amortització del crèdit que vam tindre del fons d’impuls econòmic per a poder fer front als crèdits que havíem demanat per a pagar sentències fermes per motius expropiatoris”.

Respecte a l’apartat d’ingressos, l’Ajuntament de Godella té previst ingressar més de 1,5 milions d’euros més que l’any passat, una important diferència gràcies als increments en els capítols de transferències corrents, transferències de capital i impostos indirectes.

José María Musoles, portaveu del Partit Popular, va explicar el vot contrari del seu grup: “La manera d’ajudar a les famílies, recolzar al comerç i altre, en principi és establir una càrrega fiscal el menor possible. Veig que és un pressupost continuista i enguany hauria de ser un pressupost d’actuació”.

Mentrestant, Amparo Brunchú, de Ciutadans, va comentar que des que es va iniciar la pandèmia “vam tindre la voluntat de tendir la mà a l’equip de govern, hem volgut mantindre eixa mà a l’hora d’aprovar els pressupostos de 2021. Entenem que no és el moment de mirar a un altre costat”.

Finalment, Irene Ferré, de Unides Podem – EU, va comentar que el seu grup “ha demanat sempre que els pressupostos tingueren especial incidència en les persones, en la salut i en el seu benestar. Així com en el medi ambient que contribueix de manera directa sobre este benestar”.