Godella aprova per unanimitat les bases específiques per a la concessió de prestacions econòmiques en matèria de serveis socials

L’Ajuntament de Godella ha aprovat per unanimitat l’ordenança reguladora de les bases específiques per a la concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de serveis socials, després del vot favorable de tots els grups municipals que integren el ple municipal durant la sessió celebrada ahir.

L’alcaldessa Eva Sanchis durant la seua intervenció ha explicat que estes ajudes que parteixen des de l’àrea de Serveis Socials de Godella estan dirigides “a les persones que estan en situació vulnerable” perquè puguen desenvolupar la seua vida d’una manera digna.

L’edil ha puntualitzat que estos reforços serveixen per a pal·liar les deficiències de les veïnes i veïns en alimentació, higiene, medicació, pròtesi, lloguer, manteniment de l’habitatge, subministraments o transports urgents, entre altres.

També ha explicat que l’Ajuntament ofereix ajudes en espècies. “Existeix la possibilitat de donar ajudes en espècies com estem fent amb cistelles d’alimentació amb productes ecològics però també amb articles de primera necessitat per a la neteja”, ha agregat Sanchis.

En la seua al·locució, l’alcaldessa ha recordat que s’ajuda amb material tècnic específic per a persones malaltes: “Estes bases regulen les ajudes tècniques per a cedir llits articulats, crosses o altres articles necessaris per a les persones malaltes”.

“L’Ajuntament està cedint este material que costa molts diners i que les famílies, per desgràcia, no l’usen durant molt de temps per l’estat dels seus sers volguts”, ha comentat Sanchis, qui ha agregat que l’adaptació de vehicles de motor per a persones amb mobilitat també està regulat en estes bases que s’han aprovat per unanimitat pels grups de Compromís, PSOE, Partit Popular, Ciutadans i Unides Podem-EU.