Godella cancel·la les falles 2020

La Regidora de Festes de Godella, Eva Sanchis, i les presidències de les quatre comissions de la localitat, van decidir, en la reunió mantinguda ahir, cancel·lar les falles 2020, i començar l’exercici faller 2020/2021.

La decisió es va prendre de forma consensuada i per unanimitat després de valorar els condicionants per a la celebració de les festes falleres davant la situació provocada pel COVID-19.

D’aquesta forma, i vista l’actual situació sanitària i les circumstàncies d’incertesa, i amb l’objectiu de vetlar per la salut dels fallers i falleres, i veïns i veïnes de Godella, es va decidir la suspensió definitiva amb la premissa de treballar per unes falles més segures per a l’any 2021.