Godella celebra el Concurs de Pintura Ràpida amb un “nivell altíssim”

L’exposició del XVII Concurs de Pintura Ràpida es pot visitar des de la vesprada de hui dimecres, 23 de setembre, fins al 4 d’octubre, amb les millors obres de la categoria adulta i totes les de la categoria infantil.



Durant tot el dia de dissabte Godella va quedar esguitada pels pintors i pintores de totes les edats, participants del XVII Concurs de Pintura Ràpida de Godella, que van decidir llançar-se al repte de crear, en poques hores, una obra d’art en qualsevol indret del poble.

“Enguany el nivell ha sigut altíssim. Godella és dels pocs municipis que ha mantingut el seu Concurs de Pintura Ràpida i això ha fet que vinga gent molt bona a pintar”. L’impulsor del Concurs de Pintura Ràpida i pintor godellenc, Josep Ferriol, es mostrava, després de la deliberació del jurat per decidir els premis, orgullós i satisfet amb les obres presentades enguany. L’obra guanyadora ha estat pintada per Emilio Cárdenas. David Escarabajal i José Luis Angulo reberen el segon i tercer premi respectivament. Ignacio Collado va pintar la Millor obra d’artista local, mentre que Adrián Marmolejo i Gonzalo Romero van rebre el Premi per a l’adquisició de material en la tenda de belles arts ‘El Almacén’ de Godella.

En la categoria intantil Aina Hueso va ser la guanyadora del primer premi, mentre que Lucía González i Marta Alcañiz es feren amb el segon.

La regidora de Cultura, Tatiana Prades, va destacar que “Godella està apostant per la cultura segura en estos temps difícils i estem molt contentes de rebre a tants i tant bons artistes. Enguany, donada la situació, no hem volgut demanar aportacions als patrocinadors i l’Ajuntament ha pagat els premis perquè la realització del concurs sí que era irrenunciable.”

A més, Prades estava molt orgullosa i satisfeta de la present edició. “Tot i les dificultats, seguim demostrant que s’ha de fer cultura segura, perquè tot el sector ho necessita i és fonamental per a la societat”. Així mateix, va transmetre un missatge als 17 xiquets i xiquetes que van participar en la categoria infantil: “Estem súper contentes de que hajau estat pintant hui en Godella. Vos anime a tots i totes a seguir pintant i gaudint amb el que feu”, va concloure la regidora donant a tots i totes l’enhorabona.