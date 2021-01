Godella celebra el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana

Print This Post

Amb motiu del Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana, que se celebra el pròxim 31 de gener, l’Ajuntament de Godella ha iniciat una campanya de comunicació amb la publicació d’alguns dels arbres més emblemàtics que es troben en el terme municipal.

La Regidoria de Medi Ambient de Godella, dirigida per Natalia Garrido, ha creat una sèrie de documents audiovisuals en els quals apareixen els diferents arbres amb una interessant fitxa amb algunes de les dades més importants de cada espècie.

L’objectiu de la campanya és conscienciar sobre la importància de les diferents espècies que es troben en el municipi de Godella i, a més, donar a conéixer estos arbres que formen part del patrimoni de la localitat pel seu gran valor ambiental.

Natalia Garrido, regidora de Medi Ambient, ha assegurat que estos vídeos serviran “per a donar a conéixer els arbres més emblemàtics del nostre poble”. “A vegades no som conscients del que tenim a escassos metres de la nostra llar i, per això, la celebració del Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana és una gran oportunitat per a difondre’ls”, ha seguit la regidora.

“Hem de posar en valor totes les espècies del terme municipal. Tant en el nucli urbà com en les diferents urbanitzacions que integren el nostre poble tenim exemplars que, per diferents motius, mereixen un reconeixement per part de la ciutadania”, ha agregat Garrit.