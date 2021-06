Godella celebra el Dia del Medi Ambient conscienciant a la ciutadania

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella ha avançat la celebració del Dia del Medi Ambient, que se celebra demà a tot el món, per a conscienciar a la població a peu de carrer i als escolars en els centres educatius CEIP El Barranquet i CEIP Cervantes.

Aprofitant la instal·lació del mercat de venda no sedentària, l’àrea dirigida per Fernando Oliveros ha instal·lat una taula per a oferir informació a la ciutadania sobre la importància de cuidar i recuperar els ecosistemes que ens envolten. Durant el matí s’han repartit ventalls per a emfatitzar en l’estalvi d’emissions evitant posar l’aire condicionat, així com diferents obsequis realitzats amb materials sostenibles.

Mentrestant, en els centres educatius s’han donat tasses de material sostenible per a conscienciar i evitar l’ús de gots de plàstic, un material que perjudica greument el medi ambient.

Els regidors de l’equip de govern Teresa Bueso, Lupe Rodríguez i Fernando Oliveros, acompanyats per la regidora Irene Ferré, han visitat en primer lloc l’estand instal·lat en el mercat per a conéixer el grau d’acceptació de la campanya de sensibilització entre la ciutadania.

Després, més tard, Bueso, responsable de l’àrea de Promoció Econòmica, i Oliveros, regidor de Medi Ambient, s’han desplaçat als centres educatius El Barranquet i Cervantes per a seguir amb la labor de promoció i conscienciació entre els escolars del municipi.