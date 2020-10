Godella celebrarà el 9 d’octubre amb dansa, música i correfocs

Connect on Linked in

La nit del 8 d’octubre se celebrarà un Aplec de Dansa a càrrec del Grup de Danses ‘El Poblet’ (8 d’octubre a les 20.30 h) i un concert especial de ‘Sis veus’, al teatre Capitolio (22.30 h). El 9 d’octubre, a les 12 hores, el concert de la Banda del Casino Musical es trasllada al Parc del Molí-Plaça Enric Cullell. El dia gran dels valencians i valencianes conclourà a Godella, a les 19.30, amb la ‘Festa del Foc’ a la Plaça de l’Ermita, a càrrec dels Dimonis de Massalfassar.



L’Ajuntament de Godella continua amb la seua aposta decidida per la cultura segura en temps de pandèmia. En la mateixa línia que ha seguit els últims mesos, l’activitat del poble no s’aturarà per la Covid-19 i el 9 d’octubre de 2020 tindrà una programació completa, com és habitual cada any, això sí, amb xicotetes diferències que tenen a veure amb el compliment estricte dels protocols de seguretat sanitària, reserva d’invitacions i adaptacions a espais més oberts per evitar les aglomeracions.

Després dels actes organitzats últimament al poble, com els que ja van tenir lloc el Dia de Sant Bertomeu (festes d’agost), el Festival Internacional de Música de Cambra, el Gothejazz… tant l’Ajuntament com el veïnat ja estan acostumats a les noves condicions i adaptats a esta nova manera de gaudir de la cultura.

Tal com expressa l’alcaldessa de Godella i Regidora de Festes, Eva Sanchis, a Godella la cultura sempre està present, i en estos temps tan difícils per al sector, encara més si cap: “Hem preparat els actes amb molta estima.

El 9 d’octubre és un dia molt especial per a tots i totes. No pot faltar l’Aplec del Grup de Danses ‘El Poblet’ i el concert de la Banda del Casino Musical, dos esdeveniments que els godellencs i godellenques esperem durant tot l’any. A més, en esta ocasió tindrem el plaer de comptar amb un gran grup de dones músiques com és ‘Sis veus’, que oferiran, la nit del 8 d’octubre, un gran espectacle amb el seu últim treball ‘Els dies i les dones’. I per a tancar la jornada, se celebrarà, com a novetat, la Festa del Foc, amb els Dimonis de Massalfassar”.

Per últim, Sanchis convida a tothom a gaudir dels actes però amb prudència i responsabilitat, tal com s’ha fet estos mesos. Així mateix, recorda que s’han de recollir les invitacions al Centre Cultural Xicranda, tant per al concert de ‘Sis veus’ com per al concert de la Banda del Casino Musical de Godella, ja que l’aforament és reduït i limitat.