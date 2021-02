Godella commemorarà el Dia Internacional de la Dona amb una potent campanya en xarxes socials amb el títol #SeguimFentHistoria

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Godella, a través de la Regidoria d’Igualtat, commemorarà el Dia Internacional de la Dona amb una potent campanya en xarxes socials en la qual es destacaran diferents fites que s’han aconseguit en el municipi en el referent a igualtat.

L’àrea dirigida per Teresa Bueso ha planificat una ambiciosa campanya digital que durarà tota una setmana en la qual les dones seran les grans protagonistes. La literatura, política, esport o música són algunes de les temàtiques triades i on es podran veure els avanços de la dona. Per a la campanya s’ha comptat amb la col·laboració de destacades personalitats de Godella.

Dolores Escamilla, en el món dels esports; Nerea Sanfélix, en periodisme; Eva Sanchis, en política; Pilar Mor, en música; Alicia Senabre i Amalia Gómez, en educació; i Rosa Pastor, en literatura, seran les protagonistes de la campanya #SeguimFentHistoria.

Així mateix, el 8 de març, a les 12 hores, se celebrarà un esdeveniment per a commemorar la jornada a les portes de l’Ajuntament de Godella. La situació epidemiològica que travessa el municipi farà que l’acte estiga emmarcat dins de les restriccions i normes sanitàries marcades per la Conselleria. Per este motiu, es respectaran les distàncies de seguretat i es reduirà l’aforament per a evitar contagis de COVID-19.

“A Godella ens adaptem a la situació que estem vivint i hem buscat commemorar el 8M amb una campanya en xarxes socials que cride l’atenció de tota la ciutadania. Els canals digitals són la millor eina per a arribar a totes les nostres veïnes i veïns en una situació de pandèmia com la que estem vivint”, ha explicat Bueso.

“La campanya digital girarà al voltant de les dones més importants de la nostra història a Godella. Elles seran les protagonistes de la nostra celebració del Dia de la Dona. Gràcies al seu treball hem anat avançant cap a la igualtat i s’ha reconegut de manera expressa la seua importància en la nostra història”, ha afegit la regidora d’Igualtat.

D’altra banda, Bueso ha destacat que també se celebrarà un acte institucional: “A més de la campanya virtual celebrarem un esdeveniment a l’aire lliure a les portes de l’Ajuntament en el qual llegirem el manifest aprovat per la totalitat dels grups municipals presents en el Ple”.