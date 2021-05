Godella continua vigilant l’horta per a sancionar a les persones que transiten amb les seues mascotes sense lligar i per a evitar robatoris de collites

Connect on Linked in

La policia local de Godella continua amb la seua campanya de control i vigilància de les persones que transiten per l’horta amb els seus animals de companyia per a garantir que complisquen amb les normes establides i per sancionar a les persones que accedeixen als camps per a recol·lectar il·legalment les collites.

L’Ajuntament de Godella ha intensificat la vigilància de l’horta ja que s’ha detectat que moltes de les persones que passegen per l’horta no assumeixen les normes referent als animals de companyia. És fonamental que els gossos vagen lligats junt als seus propietaris per a evitar que transiten lliurement sense control i que se recullen els seus excrements i dipositen a les papereres habilitades.

D’altra banda, les patrulles de la policia local també han posat el seu focus en la vigilància dels diferents camps, ja que s’estan produint robatoris de collites en els camps de les persones agricultores de l’horta.

Eva Sanchis, alcaldessa de Godella, ha explicat que és fonamental que tota la ciutadania cuide l’horta: “No podem permetre que les persones entren als camps per a recollir el treball de molts mesos. Per això, la policia local està intensificant els controls per a evitar estes pràctiques delictives”.

“De fet, fa uns dies es va sancionar a quatre persones que estaven dins d’un camp sense permís recollint cebes d’un llaurador de l’horta. Hem d’acabar amb estes actituds que estan totalment prohibides, no es pot entrar als camps perquè són propietat privada”.