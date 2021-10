Print This Post

La localitat de Godella es prepara per a celebrar un 9 d’octubre molt especial després de més d’un any i mig de pandèmia provocada per la COVID-19. La millora epidemiològica del municipi de l’Horta Nord permetrà que es realitzen diferents actes i esdeveniments perquè la ciutadania celebre el Dia de la Comunitat Valenciana.

L’Ajuntament de Godella així com diferents entitats culturals han organitzat nombrosos esdeveniments que dotaran d’un ambient festiu la localitat, encara que sempre respectant les diferents mesures imposades per les autoritats sanitàries per a continuar lluitant contra el coronavirus.

Els actes començaran la vespra del dia festiu amb la Dansà 9 d’octubre, que oferirà el Grup de Danses El Poblet de Godella. L’espectacle començarà a les 20 hores al carrer Abadia i acabarà en la Plaça.

El mateix divendres, 8 d’octubre, Marala oferirà un concert en el Teatre Capitolio a partir de les 22 hores. El trio compost per Selma Bruna, Sandra Monfort i Clara Fiol delectarà al públic amb un repertori basat en la tradició i en la música d’arrel que es pot gaudir en el seu primer treball discogràfic titulat “A trenc d’alba”.

D’altra banda, el 9 d’octubre començarà amb una partida de pilota valenciana a les 10.30 hores i un concert de la Banda del Casino Musical de Godella titulat “Músics amb Denominació d’Origen” en la Plaça Enric Cullell a partir de les 12 del migdia. A les 14 hores es dispararà una mascletà al carrer Major.