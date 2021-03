Godella es replanteja el seu model de gestió de residus per a aconseguir els objectius 2030 i aprofitar fins a un 70 per cent d’aquests

Connect on Linked in

Els treballs inicials del nou Pla de Gestió de Residus de Godella es van presentar ahir als membres de la Corporació i als representants de les entitats locals

Baix l’atractiu nom de “Godella 2030, cap a una nova gestió de residus”, l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella va presentar ahir en el Saló de Plens de la localitat, davant tots els membres de la corporació i representants de les principals entitats locals, els treballs del seu nou Pla Local de Gestió de Residus, que iniciaran ara una potent fase de participació ciutadana per a decidir quin model de gestió tria el municipi per al seu futur.

Durant 2020, cada ciutadà de Godella va generar 1.41 quilograms de residus al dia, més de mitja tona a l’any (514,13 Kg). I una família tipus de tres membres de la població va generar més de 1,5 tones de residus domèstics al llarg de l’any. De tots els residus generats, a més, quasi el 70% del fem va anar a parar a la fracció resta, o al contenidor de residus mesclats. A envasos lleugers (contenidor groc), només un 2,29%. A paper i cartó un 2,89%, i al contenidor de vidre, un 3,69%.

Davant esta realitat, molt similar a la mitjana de la Comunitat Valenciana, “hem d’actuar ja, i ho hem de fer per consens i amb la participació de tots els sectors del municipi”, va explicar el nou regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros. Per este motiu, l’Ajuntament va iniciar, a la fi del passat any, una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la gestió de residus del municipi, com a fase inicial per a estudiar i valorar “diferents models de gestió que ja funcionen en altres parts, i veure quina d’elles s’adapta millor a la nostra idiosincràsia”.

Al contrari que en la mitjana de la Comunitat Valenciana, a Godella és molt significativa la recollida i tractament de podes, que suposa un 19,79% dels residus que es generen en el municipi cada any. En este sentit, l’Ajuntament ha realitzat diverses proves de recol·lecció d’aquestes, que no han donat els resultats esperats.

Un procés participatiu que busca el consens

Amb totes estes variables, l’Ajuntament de Godella es disposa a iniciar “un procés participatiu, tal com solem fer amb els grans temes de gestió amb la població”, segons va explicar Guadalupe Rodríguez, regidora de Participació Ciutadana, que també s’ha implicat en este projecte. Este procés s’articularà amb algunes sessions participatives presencials, complint totes les mesures de seguretat anti COVID-19, de les quals la primera tindrà lloc, prèvia inscripció, el pròxim dia 21 d’abril en el Teatre Capitolio del municipi.

A través d’estes sessions, s’explicaran a la ciutadania les dades de partida, s’analitzaran els diferents sistemes de recollida, i es consultarà a la població a través de qüestionaris, per a conéixer l’opinió de tot el municipi. Així mateix, s’obrirà una web, www.godella2030.es a través de la qual la ciutadania puga descarregar informes, seguir les sessions realitzades, conéixer els materials de comunicació i conscienciació realitzats per a fomentar la participació i el coneixement de la ciutadania, i contestar enquestes en línia per a participar expressant la seua opinió des del seu propi domicili.

“La gestió de residus del nostre municipi és essencial per a cuidar el medi ambient, i complir els objectius europeus, nacionals i de la nostra Comunitat”, va expressar el regidor de medi ambient, Fernando Oliveros. “Per això volem que tothom s’implique, participe, i ens ajude a decidir el millor sistema, amb el qual podrem aconseguir recuperar fins al 70% dels residus, fent així realitat l’Economia Circular”, va concloure.