Godella homenatja a Dolors Escamilla

L’Ajuntament de Godella, juntament amb l’associació feminista A Cada Lluna, organitzen el dijous, dia 5 de març en Vila Eugenia, un acte per a homenatjar a Dolors Escamilla, un referent de l’esport femení.

L’homenatge a Lola, com l’anomenen afectuosament els qui la coneixen bé, forma part de la programació que la Regidoria d’Igualtat ha preparat per a commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona.

Escamilla, durant la seua trajectòria professional, va lluitar per l’esport femení i per visibilitzar els drets de les dones per a trencar amb els tòpics i prejudicis. De fet, va encapçalar el projecte del Dorna Godella, que es va convertir en un referent del bàsquet femení tant en l’àmbit nacional com internacional en els anys 90.

L’Alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, es mostra molt satisfeta de la celebració d’aquest acte. “Lola és un exemple per a totes les dones. Un exemple de lluita, superació i constància. A vegades cal trencar els tòpics per a arribar pel cap alt alt. Això és el que ens ha ensenyat. I ens es m’ocorre millor manera que rendir-li aquest homenatge en un moment en el qual les dones som més visibles que mai”, va concloure la primera edil.

L’Ajuntament de Godella, a més, va aprovar en el ple del passat mes de setembre que el pavelló municipal d’esports passe a dir-se “Pavelló Dolors Escamilla” en reconeixement a la brillant trajectòria d’aquest referent de l’esport valencià, per al que se celebrarà un acte oficial en els pròxims mesos.