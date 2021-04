Godella inicia els processos participatius perquè la ciutadania s’implique en la gestió de residus del municipi

Print This Post

Amb una tècnica participativa denominada “Work Café”, en la qual la ciutadania se senta en grups reduïts en una taula per a reflexionar sobre diferents preguntes, la iniciativa Godella 2030, que pretén dotar al municipi d’un nou Pla Local de Gestió de Residus Domèstics, ha iniciat els seus processos participatius per a escoltar la veu de la ciutadania.

A partir de hui, a través de la pàgina web creada per a este fi, www.godella2030.es, la ciutadania pot completar els qüestionaris participatius des de qualsevol lloc. Durant dues setmanes, accedint en la pròpia web a l’apartat de “Qüestionaris” en la secció del Pla Local de Gestió de Residus de la web, poden plantejar quins models de gestió de residus domèstics prefereixen, plantejar les seues dificultats per a reciclar, o com prefereixen que es recullen els seus residus domèstics en el municipi.

La iniciativa participativa, impulsada per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Godella, amb la col·laboració de l’Àrea de Participació Ciutadana, pretén implicar des de l’origen a la ciutadania en la gestió dels seus residus domèstics. Una manera d’incentivar la separació, ampliar la conscienciació social del problema, i buscar les millors solucions adaptades al municipi.

Cal recordar que durant 2020, cada ciutadà de Godella va generar 1.41 quilograms de residus al dia, més de mitja tona a l’any (514,13 Kg). I una família tipus de 3 membres de la població va generar més de 1,5 tones de residus domèstics al llarg de l’any. De tots els residus generats, a més, quasi el 70% del fem va anar a parar a la fracció resta, o al contenidor de residus mesclats. A envasos lleugers (contenidor groc), només un 2,29%. A paper i cartó un 2,89%, i al contenidor de vidre, un 3,69%.

El regidor de Medi Ambient, Fernando Oliveros, ha volgut incentivar d’esta manera a la participació de tota la població: “Per al nostre equip de govern és fonamental que la ciutadania s’implique en una matèria tan important per al nostre present i el nostre futur com decidir quin model de recollida de residus serà més eficient i s’adaptarà al nostre municipi, per la qual cosa animem a tota la població a participar des de la web”.

Els qüestionaris de participació estaran disponibles aproximadament durant 15 dies. Després d’este procés, s’inclouran les valoracions ciutadanes en un segon procés, perquè siguen votades per la població a través d’un segon qüestionari. D’esta manera, les millors idees seran tingudes en compte en el futur Pla Local de Gestió de Residus municipal.