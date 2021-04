Godella organitza un Taller de Creació Artística gratuït per a xiquetes i xiquets en el Mercat No Sedentari

Connect on Linked in

El pròxim divendres, 9 d’abril, es desenvoluparà un Taller de Creació Artística dirigit a xiquetes i xiquets en el Mercat No Sedentari de Godella en horari d’11 a 13 hores. L’Escola de Creació Artística Aguarroya desenvoluparà diferents activitats perquè els escolars, que es troben de vacances de Pasqua, puguen divertir-se i aprendre en un dels motors econòmics de Godella.

El Taller de Creació Artística, totalment gratuït, es dividirà en tres espais-moments artístics. D’una banda, hi haurà una zona de selfie-pintat en el qual els xicotets podran fer el seu autoretrat amb diferents tècniques plàstiques. Per un altre, hi haurà una zona d’argila blanca en què faran la seua pròpia escultura a partir d’una creació personal i lliure. I, finalment, es realitzarà una activitat grupal a partir de l’artista Herve Tullet i la seua activitat lúdica “Un camp de flors”.

Estes activitats estan dedicades a l’educació i la didàctica artística amb l’objectiu que les xiquetes i xiquets de Godella expressen lliurement les seues idees, afavorint l’expressió de la interioritat, l’experimentació i el joc a través dels diferents materials artístics.

Teresa Bueso, regidora de Promoció Econòmica, ha explicat que esta iniciativa vol “atraure a més persones al mercat, especialment les persones que tenen xiquets xicotets al seu càrrec durant les seues vacances escolars”.

“Tractem de posar al·licients perquè totes les persones que acudisquen al Mercat No Sedentari tinguen un motiu per a repetir una vegada i una altra. El nostre deure és promocionar el nostre comerç i en eixa línia treballem i tractem d’innovar per a aconseguir que acudisca més gent a una dels nostres senyals d’identitat com a poble”, ha acabat Bueso.