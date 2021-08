Godella programa activitats estivals segures per al mes d’agost

Connect on Linked in

L’Ajuntament no organitzarà festes patronals davant la delicada situació epidemiològica provocada per la COVID-19

Godella ha programat un mes d’agost replet d’activitats estivals segures que ajudaran a superar millor la calor d’estos diez i que permetran a la ciutadania desconnectar després d’un any marcat per la pandèmia provocada per l’explosió de la COVID-19. La delicada situació epidemiològica que travessa la localitat de l’Horta Nord, avivada per la cinquena ona del coronavirus, ha obligat l’Ajuntament de Godella a cancel·lar les celebracions previstes amb motiu de les festes patronals que històricament es realitzen durant el mes d’agost. No obstant això, el Consistori ha programat una sèrie d’activitats estiuenques, que compliran la normativa sobre el control de l’aforament i les mesures sanitàries imposades per la COVID-19, que faran més suportable el mes d’agost a la ciutadania de Godella. Totes les persones interessades a acudir als diferents actes podran retirar les seues entrades en www.taquillagodella.es.

La música serà protagonista durant este mes d’agost amb els musicals per a adults “Tribut a Queen” o “Donant la nota” o l’espectacle infantil “Musical Toy’s”. La jove formació Ensemble Opus 9 també oferirà concerts els dies 20 i 23 d’agost per a delectar a les veïnes i veïns del municipi godellenc.

Els balls tradicionals amb gegants i cabuts del Grup de Danses El Poblet i l’actuació de la Banda del Casino Musical, tots dos el 24 d’agost, seran unes altres de les cites que la ciutadania podrà assaborir durant el mes d’agost.

D’altra banda, els focs artificials, a càrrec de la pirotècnica Ricardo Caballer, també s’erigiran com a protagonistes durant el 24 d’agost. De fet, a les 14 hores es dispararà una mascletà al Carrer Major i, ja a la nit, a les 23 hores es podrà gaudir d’un castell de focs artificials des de la Plaça Santa Magdalena Sofía.

La Ruta Turística per la localitat del 24 d’agost i l’exposició “Torna la primavera 2”, organitzada per l’Associació Nacional de Floristes en Villa Eugènia i la Diputació de València, completen l’agenda d’esdeveniments programats per al mes d’agost a Godella.